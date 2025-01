Hypomagnésémie (faible taux de magnésium dans le sang)

Dans l’hypomagnésémie, le taux de magnésium dans le sang est trop bas.

(Voir aussi Présentation des électrolytes et Présentation du rôle du magnésium dans l’organisme.)

Le magnésium est l’un des électrolytes de l’organisme, des minéraux qui portent une charge électrique lorsqu’ils sont dissous dans les liquides corporels tels que le sang, mais la majorité du magnésium de l’organisme est non chargé et lié aux protéines ou stocké dans les os. Bien que le sang ne contienne que très peu de magnésium, une certaine quantité est nécessaire au fonctionnement normal des nerfs et des muscles ainsi qu’au développement des os et des dents. Pour les adultes en bonne santé, l’apport quotidien recommandé en magnésium est de 310 à 420 milligrammes.

Causes d’hypomagnésémie En général, le taux de magnésium diminue lorsqu’on en consomme moins (le plus souvent à cause d’un jeûne) ou lorsque les intestins ne peuvent pas absorber les nutriments normalement (malabsorption). Parfois, l’hypomagnésémie survient lorsque les reins ou les intestins sécrètent trop de magnésium. L’hypomagnésémie peut aussi être due à : Une consommation excessive d’alcool (fréquent), qui diminue la consommation d’aliments (et donc de magnésium) et augmente l’excrétion de magnésium

Une diarrhée prolongée (fréquent), qui augmente l’excrétion du magnésium

Des taux élevés d’aldostérone, de vasopressine (hormone antidiurétique) ou d’hormones thyroïdiennes, qui augmentent l’excrétion du magnésium

Médicaments qui augmentent l’excrétion du magnésium, notamment les diurétiques, l’amphotéricine B (un antifongique) et les chimiothérapies à base de cisplatine

Utilisation chronique d’un inhibiteur de la pompe à protons (certains médicaments réduisant l’acide gastrique)

Allaitement, qui augmente les besoins en magnésium

Symptômes de l’hypomagnésémie Les symptômes de l’hypomagnésémie peuvent provoquer des nausées, des vomissements, une somnolence, une faiblesse, des troubles de la personnalité, des spasmes musculaires, des tremblements et une perte d’appétit. L’hypomagnésémie, si elle est grave, peut provoquer des convulsions, en particulier chez les enfants.

Diagnostic de l’hypomagnésémie Mesure du taux de magnésium dans le sang Le diagnostic est habituellement basé sur des analyses de sang qui indiquent que le taux de magnésium est bas. Une hypocalcémie et une hypokaliémie peuvent aussi être présentes. D’autres examens peuvent être nécessaires pour déterminer la cause de l’hypomagnésémie.