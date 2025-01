Hypokaliémie (faible taux de potassium dans le sang)

Mesure du taux de potassium dans le sang

Électrocardiographie

Parfois, mesure de la quantité de potassium dans l’urine

Le diagnostic est basé en mesurant un faible taux de potassium dans le sang. Les médecins tentent ensuite d’identifier la cause de cette diminution du taux de potassium.

La cause peut être claire en fonction des symptômes des personnes (tels que des vomissements) ou la prise de médicaments ou d’autres substances. Si la cause n’est pas claire, les médecins mesurent l’excrétion urinaire du potassium afin de déterminer si une excrétion excessive est la cause.

Comme des taux de potassium faibles peuvent entraîner des troubles du rythme cardiaque, les médecins pratiquent généralement une électrocardiographie (ECG) pour rechercher ce type d’anomalies.