Hypocalcémie (faible taux de calcium dans le sang)

Le taux de calcium dans le sang peut être modérément bas sans que cela produise des symptômes.

Si les taux de calcium sont bas pendant une période prolongée, cela peut induire une peau sèche et squameuse, des ongles cassants et des cheveux ternes. Les crampes des muscles du dos et des jambes sont fréquentes. Avec le temps, l’hypocalcémie peut affecter le cerveau et induire des symptômes neurologiques ou psychologiques, tels qu’une confusion, des pertes de mémoire, un syndrome confusionnel, une dépression et des hallucinations. Ces symptômes disparaissent si le taux de calcium est rétabli.

Un taux de calcium extrêmement bas peut provoquer des fourmillements (souvent au niveau des lèvres, de la langue, des doigts et des pieds), des douleurs musculaires, des spasmes musculaires de la gorge (susceptibles d’induire des difficultés respiratoires), une raideur et des spasmes musculaires (tétanie), des crises et des troubles du rythme cardiaque.