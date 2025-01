Hyperkaliémie (taux élevé de potassium dans le sang)

Mesure du taux de potassium dans le sang

L’hyperkaliémie est, le plus souvent, détectée en premier lieu lorsque des examens de sang de routine sont réalisés ou lorsqu’un médecin remarque certaines modifications de l’électrocardiogramme (ECG).

Pour identifier la cause, les médecins évaluent les antécédents médicaux des personnes et les résultats de leurs analyses de laboratoire de routine, déterminent les médicaments qu’elles ont pris et réalisent des analyses de sang supplémentaires pour rechercher un diabète sucré, une acidose, une dégradation des tissus musculaires ou des troubles rénaux.