Procédures spécifiques du don du sang et de la transfusion

Dans une transfusion autologue, le donneur reçoit son propre sang. Par exemple, quelques semaines avant une intervention chirurgicale, le malade peut donner plusieurs unités de son sang qui lui seront transfusées si nécessaire pendant ou après l’intervention chirurgicale. La personne prend une supplémentation en fer après avoir donné son sang afin de compenser le déficit en cellules sanguines, avant l’opération. De plus, lors de certaines interventions chirurgicales et dans certains types de lésions, le sang qui est perdu peut être recueilli, « lavé » et réinjecté immédiatement à la personne (récupération du sang peropératoire).

Une transfusion autologue peut être utilisée lorsqu’il est difficile d’obtenir du sang compatible, car la personne a des anticorps dirigés contre les antigènes des globules rouges ou a un groupe sanguin rare.

La transfusion autologue élimine les risques d’incompatibilité et de transmission de maladie. Toutefois, cette technique n’est pas utilisée aussi souvent que la transfusion classique, car l’approvisionnement en sang est dans l’ensemble très sûr grâce à une sélection et des tests rigoureux des donneurs. En outre, les adultes âgés peuvent ne pas tolérer le don de sang avant une intervention chirurgicale, car elles sont plus susceptibles de développer des effets secondaires pendant la transfusion, comme une hypotension et des évanouissements. Les adultes âgés sont également plus susceptibles d’avoir moins de cellules sanguines que la normale (une numération sanguine basse). De plus, la transfusion autologue est plus coûteuse que la transfusion classique.