Présentation de la transfusion sanguine

Une transfusion sanguine est un transfert de sang, ou de l’un de ses composants, d’une personne en bonne santé (donneur) à une autre, malade (receveur). Les transfusions sont effectuées pour diverses raisons : améliorer la capacité de transport de l’oxygène, restaurer la quantité de sang dans l’organisme (volume de sang) et corriger les troubles de la coagulation.

Aux États-Unis, environ 15 millions de transfusions sont effectuées chaque année. Les receveurs de transfusion typiques comprennent :

Les personnes blessées

Les personnes faisant l’objet d’une intervention chirurgicale

Les personnes qui reçoivent un traitement contre le cancer (une leucémie par exemple)

Les personnes traitées pour d’autres maladies (comme les maladies du sang telles que la drépanocytose et la thalassémie)

Aux États-Unis, la Food and Drug Administration (FDA) impose des règles strictes pour la collecte, le transport et la conservation du sang et de ses composants. Ces normes ont été établies pour protéger tant le donneur que le receveur. De nombreux États, autorités sanitaires locales et organisations telles que la Croix rouge américaine (voir Critères d’éligibilité) et l’AABB (anciennement American Association of Blood Banks) ont défini des normes supplémentaires. En raison de ces normes, le don de sang et la transfusion sanguine sont très sûrs.

Les transfusions présentent cependant quelques risques pour le receveur : réactions allergiques, fièvre et frissons, transfusion d’un volume de sang trop important, infections bactériennes et virales. Bien que la probabilité de contracter le VIH, les virus hépatiques ou d’autres infections soit minime, les médecins sont conscients de ces risques et ne prescrivent une transfusion que lorsqu’il n’existe aucune autre alternative thérapeutique. Avant de prescrire une transfusion (sauf en cas d’urgence), le médecin en explique les risques à la personne et lui demande de signer un document (appelé consentement éclairé) attestant qu’elle a bien compris les risques et qu’elle consent à la transfusion.

Rarement, certains donneurs peuvent aussi ressentir des effets secondaires à la suite d’un don, notamment des vertiges, une hypotension, des nausées et des fourmillements/engourdissements ou une ecchymose au niveau du site d’insertion de l’aiguille utilisée pour le prélèvement du sang.

Transfusion sanguine Image

Groupes sanguins Il existe différents groupes sanguins. Le groupe sanguin est déterminé en fonction de la présence ou de l’absence de certains antigènes (molécules complexes de sucres ou de protéines susceptibles de déclencher une réponse immunitaire) à la surface des globules rouges. Les antigènes des cellules sanguines comprennent les antigènes des groupes sanguins A et B et le facteur Rhésus. Les quatre principaux groupes sanguins sont A, B, AB et O : A : l’antigène A est présent (mais pas le B).

B : l’antigène B est présent (mais pas le A).

AB : les antigènes A et B sont présents.

O : aucun des antigènes A et B n’est présent. De plus, le sang peut être Rhésus positif (le facteur Rhésus est alors présent à la surface des globules rouges) ou Rhésus négatif (le facteur Rhésus est absent). Environ 85 % des personnes sont Rhésus positif, et environ 15 % sont Rhésus négatif. Normalement, si une personne n’a pas d’antigène A et/ou B, elle produit des anticorps naturels dirigés contre le ou les antigènes manquants. Par exemple, les personnes du groupe A ont un anticorps anti-B naturel, et les personnes du groupe O (qui n’ont ni l’antigène A ni l’antigène B) ont des anticorps naturels anti-A et anti-B. En plus des antigènes A et B, il existe plusieurs autres antigènes de groupes sanguins également présents sur les globules rouges. Toutefois, l’organisme ne produit pas d’anticorps naturels contre ces antigènes. Ces anticorps se développent uniquement si la personne est exposée à ces antigènes par transfusion. Certains groupes sanguins sont beaucoup plus courants que d’autres. Aux États-Unis, les groupes sanguins les plus fréquents sont O-positif pour le Rhésus et A-positif pour le Rhésus, suivis de B-positif, O-négatif et A-négatif. Les groupes sanguins peu fréquents sont AB-positif, B-négatif et AB-négatif. Compatibilité des groupes sanguins