Le sang transporte de l’oxygène et des nutriments à travers les vaisseaux sanguins jusqu’aux organes pour les maintenir en bonne santé. Si le sang vient à manquer, la personne se sent malade et peut même mourir.

Le sang est composé de différents types de cellules et d’un liquide appelé plasma.

Les différents types de cellules comprennent :

Les globules rouges qui transportent l’oxygène jusqu’aux tissus

Les globules blancs qui combattent les infections

Les plaquettes qui participent à la coagulation sanguine en cas de saignement

Le plasma est principalement constitué d’eau. Il transporte des minéraux (électrolytes) et des nutriments jusqu’aux tissus dans l’organisme. Il transporte également des protéines utiles que l’organisme fabrique, comme celles qui aident à la coagulation sanguine ou à combattre les infections. Le plasma reçoit aussi les produits de dégradation des tissus et les achemine jusqu’aux reins pour les éliminer avec l’urine.

Qu’est-ce qu’une transfusion sanguine ? Une transfusion sanguine consiste à administrer à une personne du sang donné par une autre personne, par le biais d’un tube inséré dans une veine. Que trouve-t-on dans une transfusion sanguine ? Il est rare que du sang total soit transfusé. D’ordinaire, un laboratoire sépare les différentes composantes du sang pour ne transfuser que la composante nécessaire. Par exemple, une personne peut recevoir seulement : Des globules rouges (appelés « concentrés de globules rouges »)

Plaquettes

Plasma Mais il existe différents groupes sanguins. Une personne qui a besoin d’une transfusion doit recevoir du sang qui correspond à son groupe sanguin. Qu’est-ce qui détermine le groupe sanguin ? Les globules rouges comportent deux principaux marqueurs chimiques à leur surface. Les marqueurs sont appelés A et B. Le groupe sanguin est déterminé par la présence de ces marqueurs à la surface des globules rouges : A : Le marqueur A est présent

B : Le marqueur B est présent

AB : Les marqueurs A et B sont tous deux présents

O : Ni le marqueur A ni le marqueur B ne sont présents. Il y a aussi le marqueur Rhésus. S’il est présent, le groupe sanguin est dit « positif » (+). Si le marqueur Rhésus est absent, le groupe sanguin est « négatif » (-). Par exemple, il est possible d’être A+ ou A-. Pourquoi le groupe sanguin est-il important ? Une transfusion est plus sûre si le sang reçu correspond à son propre groupe sanguin. Recevoir du sang du mauvais groupe peut être dangereux, voire mortel. D’où vient le sang transfusé ? Un volontaire donne environ 450 ml de sang à la fois. Le sang est envoyé à une banque de sang pour y être stocké. Poche de sang Image Avant de donner leur sang, les volontaires doivent répondre à des questions pour s’assurer que leur sang peut être donné à d’autres personnes en toute sécurité. Ils doivent répondre à des questions sur les pays dans lesquels ils se sont rendus et sur les comportements qui auraient pu les exposer à certaines maladies. Ces maladies comprennent l’hépatite et l’infection par le VIH. Après le don, le sang est testé pour détecter certaines infections. Grâce aux tests, la transfusion sanguine est une procédure très sûre, bien qu’il ne soit pas possible d’éliminer complètement tous les risques. Parfois, il est possible de se faire un don de sang à soi-même. Par exemple, le médecin pourra demander à une personne de donner de son propre sang quelques semaines avant une intervention chirurgicale qui peut impliquer une importante perte de sang. Puis, jusqu’à l’opération, la personne prend des cachets de fer pour aider son organisme à fabriquer plus de sang. Si du sang est nécessaire pendant l’opération, le médecin peut lui transfuser son propre sang.

Dans quels cas une transfusion sanguine est-elle nécessaire ? Une transfusion sanguine est nécessaire si : Du sang a été perdu, par une blessure ou au cours d’une opération

Une maladie ou un médicament empêche l’organisme de produire certaines cellules sanguines Une transfusion de plasma peut être nécessaire en cas de saignement abondant pour obtenir les protéines de la coagulation qui se trouvent dans le plasma.

Quels problèmes peuvent apparaître suite à une transfusion ? Les transfusions sanguines ne causent d’ordinaire pas de problèmes parce que les prestataires de soins de santé qui délivrent les transfusions prennent des précautions pour assurer la sécurité de la personne transfusée. Lorsqu’il y a des problèmes, ils sont pour la plupart légers, mais ils peuvent aussi être graves. Les effets secondaires les plus graves, mais très rares sont : Recevoir trop de liquide, ce qui peut entraîner des difficultés pour respirer

Lésions pulmonaires qui peuvent rendre la respiration difficile

Destruction des globules rouges parce que le groupe sanguin de la transfusion ne correspond pas à celui de la personne transfusée - cela peut se traduire par une urine foncée et le jaunissement de la partie blanche de l’œil

Infections par des virus ou des bactéries présents dans le sang transfusé Les effets secondaires les plus fréquents sont la fièvre et des réactions allergiques. Fièvre Il est possible de présenter de la fièvre et des frissons.

Le médecin prescrit un médicament (paracétamol) pour atténuer les symptômes.

Du paracétamol sera administré avant le début de toute nouvelle transfusion éventuelle. Réactions allergiques Il est possible de présenter des démangeaisons, des éruptions cutanées, un gonflement, des étourdissements, des céphalées, des douleurs thoraciques, des douleurs dorsales et des battements cardiaques rapides.

Parfois, la personne peut également avoir des difficultés respiratoires, telles qu’une respiration sifflante

Le médecin arrêtera la transfusion et administrera un médicament contre les allergies qui soulage les démangeaisons et diminue les gonflements.

Lors des futures transfusions éventuelles, le sang à transfuser pourra être filtré afin de réduire les risques de réaction allergique.