Examen de la moelle osseuse

Les globules rouges, la plupart des globules blancs, et les plaquettes sont produits dans la moelle osseuse, le tissu mou et gras situé au centre des os. Il arrive parfois qu’un échantillon de moelle osseuse doive être examiné pour déterminer pourquoi les cellules sanguines sont anormales ou pourquoi le nombre de cellules sanguines est trop faible ou trop élevé pour un type spécifique de cellules sanguines. Un médecin peut prélever deux types différents d’échantillons de moelle osseuse :

Ponction de moelle osseuse : Retire le liquide et les cellules en insérant une aiguille dans la moelle osseuse et en aspirant le liquide et les cellules

Biopsie au trocart de moelle osseuse : Retire un morceau intact de moelle osseuse à l’aide d’un trocart (similaire à une aiguille de grand diamètre)

La ponction de moelle osseuse met en évidence les cellules, normales et anormales, présentes dans la moelle osseuse et fournit des informations sur leur taille, leur volume et d’autres caractéristiques. On peut aussi effectuer des examens spécifiques sur l’échantillon, comme des cultures bactériennes, fongiques ou virales, une analyse chromosomique, ou encore une analyse des protéines de la surface cellulaire.

La biopsie au trocart permet de retirer un morceau de moelle osseuse entier et met en évidence non seulement les cellules présentes, mais aussi la quantité de cellules présentes dans la moelle osseuse et leur localisation dans cette dernière.

Prélèvement de moelle osseuse

Certes, l’échantillon aspiré fournit souvent suffisamment d’informations indispensables à un diagnostic, mais cette méthode d’aspiration provoque une altération de la fragile structure de la moelle prélevée. Déterminer l’architecture cellulaire originelle de la moelle devient donc difficile.

Lorsqu’il est nécessaire de connaître les interrelations anatomiques exactes entre les cellules et d’évaluer la structure des tissus, le médecin réalise aussi une biopsie au trocart. Pour cela on prélève, au moyen d’une aiguille spéciale pour les biopsies de moelle osseuse, un lambeau intact de moelle osseuse qui est découpé en tranches très fines qui sont examinées au microscope.

Les deux types d’échantillons sont en général prélevés au niveau des os du bassin (crête iliaque), souvent au cours d’une seule procédure. Les biopsies sont rarement prélevées au niveau du sternum. Chez les très jeunes enfants, les prélèvements de moelle osseuse peuvent parfois être réalisés sur un os de la jambe (tibia).

Le prélèvement d’un échantillon de moelle osseuse commence avec le nettoyage, la stérilisation, et l’anesthésie de la peau qui se trouve au-dessus de l’os. Le prélèvement provoque en général une douleur modérée, suivie d’une gêne minime. La procédure prend quelques minutes et ne provoque aucune lésion osseuse durable.