Antécédents médicaux et examen clinique pour les troubles sanguins

Le médecin interroge tout d’abord la personne sur ses antécédents médicaux (il pose des questions sur les symptômes, l’exposition professionnelle et les autres types d’exposition, et les informations familiales). Il pratique ensuite un examen clinique. Les observations obtenues pendant le recueil des antécédents médicaux et l’examen clinique aident le médecin à déterminer les examens de laboratoire nécessaires.

Antécédents médicaux Le médecin peut suspecter un trouble sanguin d’après un grand nombre de symptômes possibles. En outre, certains facteurs des antécédents médicaux d’une personne indiquent que celle-ci est à risque. En voici des exemples : Un trouble sanguin chez un membre de la famille

Un autre trouble (comme une maladie rénale ou hépatique) qui peut provoquer un trouble sanguin

L’origine ethnique de la personne (par exemple, la drépanocytose survient principalement chez les personnes d’origine ethnique noire)

L’utilisation d’un médicament qui peut provoquer un saignement (comme l’aspirine, des anti-inflammatoires non stéroïdiens ou la warfarine)

Expositions (par exemple dans le cadre professionnel) à un produit chimique qui pourrait provoquer un saignement ou endommager la moelle osseuse