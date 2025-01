Présentation de la surcharge en fer

Johns Hopkins University School of Medicine

Le fer est essentiel à la vie, c’est pourquoi l’organisme contrôle soigneusement l’absorption du fer à partir des aliments et recycle le fer provenant des globules rouges. Nous perdons de petites quantités de fer tous les jours, et même une alimentation saine ne contient que peu de fer. C’est pourquoi il est rare d’avoir une trop grande quantité de fer dans l’organisme. Les causes de l’excès de fer (surcharge en fer) sont les suivantes :

Trouble génétique qui augmente l’absorption du fer (hémochromatose)

Transfusions sanguines répétées

Surdosage de supplémentation en fer

Dégradation excessive des globules rouges

Lorsque l’organisme absorbe progressivement plus de fer qu’il ne lui en faut, l’excès de fer se dépose dans les tissus de l’ensemble de l’organisme. Des symptômes et des complications peuvent apparaître si le fer s’accumule dans les organes endocriniens (en particulier le pancréas, les gonades et l’hypophyse), ainsi que dans le foie ou le cœur.

Absorber une grande quantité de fer en une seule fois, par exemple en cas de surdosage d’une supplémentation en fer, peut être très dangereux. L’intoxication au fer endommage le tube digestif, le foie, le cœur et le cerveau, et peut être fatale.

La surcharge en fer africaine touche le plus souvent les personnes d’Afrique subsaharienne qui consomment une boisson fermentée riche en fer. Une composante génétique pourrait contribuer à l’apparition de la surcharge en fer africaine, mais aucun gène n’a encore été identifié.