Présentation des saignements causés par des vaisseaux sanguins anormaux

Les saignements peuvent être dus à des anomalies dans

Le collagène est une protéine importante pour le maintien de vaisseaux sanguins solides dans l’organisme. Lorsque le collagène est anormal ou que des substances anormales circulant dans le sang pénètrent dans la paroi des vaisseaux sanguins, les vaisseaux s’affaiblissent et un saignement peut survenir.

Les vaisseaux sanguins fragiles provoquent des saignements sous la peau, entraînant de minuscules taches rouges, violettes ou brunes sur la peau (pétéchies), des taches légèrement plus grandes ressemblant à des ecchymoses (purpura) ou encore des zones plus étendues d’hématomes (ecchymoses). Ils peuvent apparaître rouges ou pourpres chez les personnes dont la peau est plus claire et bruns ou noirs chez celles dont la peau est plus foncée. La plupart des troubles provoqués par des vaisseaux sanguins fragiles ne provoquent pas de perte de sang importante. Le trouble génétique appelé télangiectasie hémorragique héréditaire est une exception.

Des anomalies du collagène dans les vaisseaux sanguins peuvent être observées chez les personnes atteintes de scorbut (dû à un manque de vitamine C dans l’alimentation), du syndrome d’Ehlers-Danlos et d’autres maladies héréditaires rares du tissu conjonctif, dont le syndrome de Marfan, l’ostéogenèse imparfaite et le pseudoxanthome élastique ; celles-ci entraînent un risque accru de saignement dans ces maladies.

Les vaisseaux sanguins peuvent également être affaiblis par des dépôts de protéines anormales dans leurs parois, comme cela se produit dans l’amylose, la cryoglobulinémie et le purpura hypergammaglobulinémique, ou par une inflammation comme dans la vascularite auto-immune. Par exemple, les saignements peuvent être une des caractéristiques principales de la vascularite associée à l’immunoglobuline A, une inflammation des petits vaisseaux sanguins fréquente pendant l’enfance.

Généralement, les médecins peuvent déterminer si le saignement est dû à des vaisseaux sanguins anormaux en se basant sur les symptômes et un examen. Parfois, des examens spécifiques sont nécessaires pour confirmer les troubles qui provoquent l’anomalie des vaisseaux sanguins.

Le traitement se concentre sur le contrôle des saignements lorsque cela est possible et sur l’administration de soins de soutien. De nombreuses personnes ont besoin d’un traitement à base de fer pour remplacer le fer perdu en raison de saignements répétés des muqueuses (voir Traitement de l’anémie ferriprive). Certaines personnes nécessitent des transfusions sanguines.