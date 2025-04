Présentation des maladies des plasmocytes

Institute for Myeloma and Bone Cancer Research

Les maladies des plasmocytes sont rares. Elles commencent lorsqu’un seul plasmocyte se multiplie excessivement. Le groupe résultant de cellules génétiquement identiques (clone) produit une grande quantité d’un type unique d’anticorps (immunoglobuline). Les plasmocytes se développent à partir des lymphocytes B, un type de globules blancs qui produit, en temps normal, des anticorps. Ces protéines aident l’organisme à combattre les infections.

Les plasmocytes sont le plus souvent présents dans la moelle osseuse et les ganglions lymphatiques. Chaque plasmocyte se divise de multiples fois pour former un clone. Les cellules d’un même clone produisent un seul type d’anticorps. Grâce à des milliers de clones différents, l’organisme est en mesure de produire un grand nombre d’anticorps différents pour lutter contre les nombreux micro-organismes infectieux auxquels il est exposé.

Dans les maladies plasmocytaires, un clone de plasmocyte se multiplie de façon incontrôlable. Par conséquent, ce clone produit de grandes quantités d’un seul anticorps (anticorps monoclonal), connu sous le nom de protéine M. Parfois (comme dans les gammapathies monoclonales), l’anticorps produit est incomplet et n’est composé que de chaînes légères ou de chaînes lourdes, alors qu’un anticorps fonctionnel comporte normalement 2 paires de 2 chaînes différentes, appelées chaînes légères et chaînes lourdes.

Les plasmocytes anormaux et les anticorps qu’ils produisent sont de 1 seul type, tandis que le taux des autres anticorps qui luttent contre les infections diminue de façon importante. Par conséquent, les personnes qui souffrent d’une pathologie plasmocytaire sont souvent fortement exposées aux risques infectieux. Le nombre, toujours croissant, de plasmocytes anormaux envahit également les tissus et les organes et les endommage ; tandis que les anticorps produits par le clone de plasmocytes peuvent parfois endommager des organes vitaux, en particulier les reins et les os.

Les maladies des plasmocytes, des plus fréquentes aux moins fréquentes, comprennent

Ces maladies sont plus fréquentes chez les personnes âgées.