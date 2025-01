Hémoglobinoses C, S-C et E

L’hémoglobinose S-C est une forme de drépanocytose qui survient chez les personnes porteuses simultanément d’une copie du gène de la drépanocytose et d’une copie du gène de l’hémoglobinose C. L’hémoglobinose S-C est plus fréquente que l’hémoglobinose C, et ses symptômes sont similaires à ceux de l’anémie falciforme, mais les épisodes douloureux aigus et les complications menaçant le pronostic vital surviennent moins fréquemment ou se développent plus tard dans la vie. Les personnes atteintes peuvent, toutefois, présenter une maladie rénale, une rate hypertrophiée, des saignements à l’arrière des yeux (hémorragie rétinienne), et des lésions à l’articulation de la hanche.