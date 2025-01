Johns Hopkins School of Medicine, Division of Hematology

L’anémie aplasique est un trouble dans lequel les cellules de la moelle osseuse qui se développent en cellules sanguines matures sont détruites, ce qui se traduit par une réduction du nombre de globules rouges, de globules blancs et/ou de plaquettes.

Lorsque les cellules de la moelle osseuse (cellules souches) qui se transforment en cellules sanguines matures et en plaquettes sont lésées ou détruites, la moelle osseuse peut ne plus fonctionner. Cette insuffisance médullaire est appelée anémie aplasique. L’insuffisance médullaire induit une réduction du nombre de globules rouges (anémie), de globules blancs (leucopénie) et de plaquettes (thrombocytopénie).

Le terme « anémie aplasique » est utilisé pour désigner l’anémie qui survient quand la production de la plupart des types de cellules sanguines est déficiente. Si l’altération de la production ne concerne que les globules rouges, le trouble porte le nom d’aplasie de la lignée rouge.

Quand la cause de l’anémie aplasique ne peut être diagnostiquée (l’anémie aplasique est alors qualifiée d’idiopathique), il s’agit probablement d’un trouble auto-immun, dans lequel le système immunitaire détruit les cellules souches de la moelle osseuse.

D’autres causes incluent :

Infection par des virus tels que le parvovirus (provoque uniquement une aplasie de la lignée rouge), le virus d’Epstein Barr ou le cytomégalovirus

Exposition aux radiations

Substances toxiques (telles que le benzène)

Agents chimiothérapiques et autres médicaments (tels que le chloramphénicol)

Grossesse

Hépatite

Symptômes de l’anémie aplasique Les symptômes de l’anémie aplasique se développent d’ordinaire lentement au cours de plusieurs semaines ou plusieurs mois. L’anémie entraîne fatigue, faiblesse et pâleur. La leucopénie favorise la susceptibilité aux infections. La thrombocytopénie prédispose aux ecchymoses et aux hémorragies.

Diagnostic de l’anémie aplasique Analyses de sang

Examen de la moelle osseuse Des analyses de sang sont effectuées chez les personnes présentant des symptômes d’anémie. Quand les analyses de sang montrent que les numérations de tous les types de cellules sanguines sont réduites, un examen de la moelle osseuse est effectué. Le diagnostic d’anémie aplasique est fait par l’examen microscopique d’un échantillon de moelle osseuse (la biopsie médullaire), qui montre une réduction considérable du nombre de cellules de la moelle osseuse.