Polypes, nodules, granulomes et papillomes des cordes vocales

Les nodules, polypes, granulomes et papillomes des cordes vocales sont des excroissances non cancéreuses (bénignes) qui provoquent un enrouement et une voix voilée.

Les polypes des cordes vocales sont souvent le résultat d’un traumatisme aigu (tel que crier à un match de football) et surviennent généralement sur une corde vocale seulement. Les polypes peuvent avoir plusieurs causes, notamment le reflux gastro-œsophagien, l’hypothyroïdie ou l’inhalation chronique d’irritants (comme des fumées industrielles ou la fumée de cigarette). Les polypes dus à ces causes impliquent généralement les deux cordes vocales. Les polypes tendent à être plus larges et plus bombés que les nodules. Les polypes sont plus fréquents chez les adultes.

Les nodules des cordes vocales se développent sur les deux cordes vocales et résultent principalement d’un traumatisme chronique des cordes vocales dû à des cris, des chants ou des hurlements habituels ou à l’utilisation d’une fréquence anormalement basse. Les nodules peuvent aussi affecter les enfants.

Les granulomes des cordes vocales (accumulation de cellules immunitaires provoquée par une inflammation) sont souvent le résultat d’un traumatisme des cordes vocales causé par un reflux gastro-œsophagien (RGO) non maîtrisé ou par des dommages dus à l’intubation endotrachéale (insertion d’une sonde d’intubation en plastique dans la bouche jusqu’à la trachée). Les granulomes sont fréquents chez les adultes.

Les papillomes des cordes vocales (voir aussi Papillomatose respiratoire récurrente) sont des excroissances verruqueuses non cancéreuses provoquées par certains papillomavirus humains (HPV). Le virus peut être contracté au cours de l’accouchement, et les excroissances apparaissent le plus souvent entre 1 et 4 ans, bien qu’elles puissent se développer à tout moment. Une voix enrouée ou un cri faible sont des signes précoces, mais les excroissances bloquent parfois les voies respiratoires et interfèrent avec la respiration.

Problèmes de cordes vocales

Symptômes Les symptômes des nodules, polypes et granulomes des cordes vocales comprennent en enrouement chronique et un murmure, qui a tendance à s’aggraver en quelques jours ou quelques semaines.

Diagnostic Examen avec un miroir ou une sonde d’observation

Parfois, biopsie Un médecin établit le diagnostic des nodules, polypes, granulomes et papillomes des cordes vocales en examinant les cordes vocales à l’aide d’un miroir ou d’une sonde d’observation fine et souple (laryngoscopie). Parfois, les médecins prélèvent un fragment de tissu pour l’examiner au microscope (biopsie) pour diagnostiquer un papillome et éliminer la nature cancéreuse (maligne) de l’excroissance.