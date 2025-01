Laryngoscopie

Études d’imagerie

Les médecins essaient de trouver la cause de la paralysie des cordes vocales. Ils posent des questions concernant toutes les causes possibles, dont l’exposition chronique aux métaux lourds (arsenic, plomb et mercure), l’usage de médicaments comme la phénytoïne et la vincristine, les antécédents de trouble du tissu conjonctif (comme le syndrome de Marfan), la maladie de Lyme, la sarcoïdose, le diabète et le trouble alcoolique.

En plus de poser des questions regardant les antécédents des personnes, les médecins basent leur diagnostic sur la laryngoscopie. La laryngoscopie est l’examen du larynx avec une sonde d’observation fine et souple.

Des tests supplémentaires peuvent inclure :