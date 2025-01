Montefiore Medical Center, The University Hospital of Albert Einstein College of Medicine

La déviation de cloison est une affection où la cloison nasale est tordue ou désaxée, ayant pour conséquence une narine plus petite que l’autre.

À l’intérieur du nez se trouve la cavité nasale, qui est divisée en deux par la cloison nasale (septum nasal). Cette dernière est constituée d’os et de cartilage et s’étend des narines jusqu’au pharynx. En général, la cloison (septum nasal) est droite et est située au milieu, ou à peu près, des fosses nasales. Parfois, elle peut être déviée du fait d’une anomalie congénitale ou d’un traumatisme, et positionnée de sorte qu’une fosse nasale soit beaucoup plus petite que l’autre. De nombreuses personnes présentent une discrète déviation de la cloison, une fosse nasale étant plus étroite que l’autre.

Symptômes de la déviation de la cloison nasale En général, une déviation mineure n’entraîne aucun symptôme. Cependant, en cas de déviation importante, le nez peut être bouché d’un côté, provoquant une congestion nasale et exposant la personne à un risque d’inflammation des sinus (sinusite), en particulier si la déviation de la cloison bloque le drainage d’un sinus dans la cavité nasale. De plus, une déviation de la cloison peut prédisposer une personne aux épistaxis, sous l’effet de la sécheresse induite par le flux d’air sur la muqueuse de la cloison déviée. D’autres symptômes peuvent comprendre les douleurs faciales, les céphalées et une respiration bruyante durant la nuit.

Diagnostic de la déviation de la cloison nasale Examen clinique Les médecins peuvent généralement voir la déviation au cours d’un examen.