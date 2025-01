Maladies adénoïdes Par Stanford University Alan G. Cheng , MD , Vérifié/Révisé févr. 2024 AFFICHER LA VERSION PROFESSIONNELLE

Les végétations adénoïdes et enflammées, fréquentes chez les enfants, peuvent rendre la respiration difficile et entraîner des troubles du sommeil et des infections de l’oreille récurrentes, accompagnées parfois d’une perte auditive.

L’hypertrophie des végétations adénoïdes chez l’enfant peut être due à des infections.

L’hypertrophie n’entraîne habituellement aucun symptôme, mais elle peut parfois causer des difficultés respiratoires, une déglutition difficile et parfois des sinusites ou des otites récurrentes (accompagnées parfois d’une perte auditive) ou encore une apnée obstructive du sommeil.

Le diagnostic repose sur la réalisation d’une nasopharyngoscopie.

Des antibiotiques peuvent être utilisés si une infection bactérienne est présente, et parfois, si les infections sont récurrentes, on procède à une ablation des végétations adénoïdes. Les végétations adénoïdes sont des amas de tissu lymphoïde à l’endroit où les voies nasales sont reliées à la gorge. Elles aident le corps à se défendre contre les infections en piégeant les bactéries et les virus qui pénètrent par la gorge et en produisant des anticorps. La taille des végétations adénoïdes est à son maximum chez les enfants entre 2 et 6 ans. Localisation des végétations adénoïdes Bouche, nez et gorge MODÈLE 3D Causes des maladies des végétations adénoïdes Certains enfants en crèche ou adolescents présentent des végétations adénoïdes relativement volumineuses sans que cela ne soit dû à un problème particulier. Les végétations adénoïdes peuvent cependant augmenter de volume si elles sont infectées par un virus ou une bactérie causant des infections de la gorge (mal de gorge). La proximité continue d’enfants ayant des infections bactériennes ou virales, comme c’est souvent le cas dans les garderies, augmente le risque d’infection. En outre, les allergies (telles que les allergies saisonnières ou permanentes), les produits irritants et, éventuellement, le reflux gastro-œsophagien peuvent également faire augmenter le volume des végétations adénoïdes. Bien qu’extrêmement rare, un cancer peut être la cause de l’hypertrophie des végétations adénoïdes. Lorsqu’elles sont hypertrophiées, les végétations adénoïdes peuvent obstruer le nez ou les trompes d’Eustache qui relient l’arrière de la gorge aux oreilles. En général, les végétations adénoïdes retrouvent une taille normale lorsque la cause du problème est résolue. Parfois l’hypertrophie persiste, en particulier chez les enfants qui souffrent d’infections fréquentes ou chroniques. Symptômes des maladies des végétations adénoïdes La plupart des hypertrophies des végétations adénoïdes sont asymptomatiques. Cependant, les végétations adénoïdes hypertrophiées peuvent faire parler du nez (l’enfant semble avoir un rhume). Les enfants avec hypertrophie des végétations adénoïdes peuvent avoir une forme de palais et une position des dents anormales. Les enfants peuvent également avoir tendance à respirer par la bouche et peuvent également présenter des infections chroniques de l’oreille avec une perte auditive, des saignements de nez, une mauvaise haleine et une toux. Diagnostic des maladies des végétations adénoïdes Nasopharyngoscopie Les médecins suspectent une hypertrophie adénoïdienne chez les enfants et les adolescents présentant des symptômes caractéristiques, des infections de l’oreille chroniques ou des infections des sinus récurrentes. Généralement, pour observer l’arrière du nez et de la gorge, les médecins insèrent une tubulure à fibres optiques souple dans le nez (appelée nasopharyngoscope). Traitement des maladies des végétations adénoïdes Traitement de la cause

Parfois, adénoïdectomie Si les médecins pensent que l’hypertrophie adénoïdienne est due à des allergies, elle est traitée par un corticoïde en aérosol nasal ou d’autres médicaments, tels que des antihistaminiques, par voie orale. Si la cause se révèle être une infection bactérienne, elle est traitée par des antibiotiques. Si les enfants ont des otites persistantes, les médecins peuvent recommander l’ablation chirurgicale des végétations adénoïdes (adénoïdectomie). Les médecins peuvent recommander une adénoïdectomie chez les jeunes enfants pour les raisons suivantes : Otites fréquentes et sérosités persistantes dans l’oreille moyenne

Saignements de nez récurrents ou obstructions entraînant des changements de la voix ou des troubles du sommeil

Infections des sinus Il n’est apparemment pas démontré que l’adénoïdectomie fasse baisser la fréquence et la gravité des rhumes ou de la toux. Bien qu’elle nécessite une anesthésie générale, l’adénoïdectomie peut généralement être réalisée en ambulatoire. Les enfants se remettent généralement de l’adénoïdectomie en 2 à 3 jours.