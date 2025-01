L’otite moyenne chronique suppurée est une perforation du tympan (membrane tympanique) persistante et durable avec écoulement.

Les causes de l’otite moyenne chronique suppurée comprennent l’otite moyenne aiguë et l’obstruction de la trompe d’Eustache.

Une poussée peut survenir après un rhume, une infection de l’oreille ou après une entrée d’eau dans l’oreille moyenne.

Les personnes présentent généralement une perte auditive et un écoulement persistant de l’oreille.

Les médecins peuvent nettoyer le conduit auditif et prescrire des gouttes auriculaires.

Dans les cas sévères, il peut être nécessaire d’avoir recours à des antibiotiques et à la chirurgie.

L’otite moyenne chronique suppurée est généralement causée par une otite moyenne aiguë, l’obstruction de la trompe d’Eustache (qui relie l’oreille moyenne et l’arrière du nez), une lésion de l’oreille, des brûlures d’origine chimique ou des lésions par explosion.

L’otite moyenne chronique suppurée peut survenir après une infection du nez et de la gorge, comme un rhume, ou suite à une entrée d’eau dans l’oreille moyenne par un trou (perforation) dans le tympan, lors d’un bain ou d’une séance de natation. En général, les poussées se traduisent par un écoulement de pus indolore, parfois très nauséabond, provenant de l’oreille. Une inflammation persistante peut comporter la formation d’excroissances saillantes appelées polypes, qui s’étendent de l’oreille moyenne, via la perforation jusqu’au conduit auditif. Une infection persistante peut détruire certaines parties des osselets (petits os dans l’oreille moyenne qui relient le tympan à l’oreille interne et qui conduisent les sons de l’oreille externe à l’oreille interne) causant une surdité de transmission (perte auditive survenant lorsque le son ne peut pas atteindre les structures sensorielles de l’oreille interne). Souvent, l’otite moyenne chronique suppurée est indolore.

Tympan normal Image CLINICA CLAROS/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Un cholestéatome Image PROFESSEUR TONY WRIGHT, INSTITUT DE LARYNGOLOGIE ET D’OTOLOGIE/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Certaines personnes qui souffrent d’otite moyenne chronique suppurée développent un cholestéatome dans l’oreille moyenne. Un cholestéatome est une excroissance non cancéreuse (bénigne) de tissu blanc similaire à la peau. Les personnes atteintes d’un cholestéatome peuvent avoir de la fièvre, des vertiges et/ou des douleurs dans l’oreille. Un cholestéatome, qui détruit l’os, accroît significativement le risque d’autres complications graves telles que des infections de l’oreille interne, une paralysie faciale et des abcès cérébraux.

Diagnostic de l’otite moyenne chronique suppurée Examen clinique Les médecins diagnostiquent une otite moyenne chronique suppurée lorsqu’ils notent l’accumulation de pus ou de matière semblable à de la peau, qui s’écoule souvent, dans un trou ou une poche du tympan. Pour identifier les bactéries causant l’infection, les médecins prélèvent des échantillons de l’écoulement de l’oreille. S’ils pensent que la personne souffre d’un cholestéatome, ils peuvent réaliser une tomodensitométrie (TDM) ou une imagerie par résonance magnétique (IRM). Chez les personnes présentant un tissu de granulation persistant ou récurrent (nouveau tissu qui se forme sur la surface cicatrisée du tympan), les médecins peuvent réaliser une biopsie pour rechercher des tumeurs.