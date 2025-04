Corps étrangers dans l’oreille

Les objets insérés dans l’oreille peuvent être retirés en nettoyant le conduit auditif à l’aide d’eau stérile ou de sérum physiologique, par aspiration ou à l’aide d’une pince ou d’autres moyens. Si le corps étranger ne peut pas être facilement retiré, il est probablement nécessaire d’orienter la personne vers un spécialiste des oreilles, du nez et de la gorge (ORL). Le corps étranger ne doit pas être poussé plus profondément dans le conduit auditif parce que cela peut entraîner des lésions sévères. Les médecins peuvent retirer l’insecte en injectant dans l’oreille un anesthésique ou de l’huile minérale, ce qui le tue et facilite l’extraction. L’anesthésique soulage également la douleur. Chez les enfants plus jeunes et plus sensibles, on doit utiliser un sédatif, voire pratiquer une anesthésie générale pour ces procédures.

Les objets pointus, tels que les crayons, peuvent percer (perforer) le tympan (voir Perforation du tympan). Les perforations exigent une exploration par un oto-rhino-laryngologiste, mais la plupart se résolvent dans le temps sans perte auditive.