Présentation des tumeurs hépatiques

Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University

Les tumeurs hépatiques peuvent être bénignes ou malignes.

Les tumeurs hépatiques malignes sont classées en lésions primaires ou primitives (d’origine hépatique) et en lésions métastatiques ou secondaires (si elles proviennent d’un cancer situé autre part dans l’organisme). La plupart des tumeurs hépatiques sont métastatiques. Les cancers se disséminent souvent dans le foie car lorsque les cellules cancéreuses se propagent dans l’organisme, il est fréquent qu’elles pénètrent et se déplacent dans la circulation sanguine, et le foie filtre une grande partie du sang provenant du reste de l’organisme.

Le foie Vidéo

Les tumeurs hépatiques bénignes sont relativement fréquentes et, en général, asymptomatiques. Dans de rares cas cependant, ces tumeurs provoquent un inconfort dans la partie supérieure droite de l’abdomen ou entraînent une hypertrophie du foie ou un saignement du foie dans la cavité abdominale. Les tumeurs hépatiques non cancéreuses incluent

La plupart des tumeurs bénignes sont dépistées lors d’examens d’imagerie comme l’échographie, la tomodensitométrie (TDM) ou l’imagerie par résonance magnétique (IRM), réalisés pour un autre motif. En général, le foie fonctionne normalement même en présence d’une tumeur bénigne. Ainsi, les résultats des analyses de sang destinées à évaluer le foie sont généralement normaux. Un traitement peut être nécessaire ou pas.

Le saviez-vous ?

Analyse biologique Bilan hépatique

Kystes Parfois, des poches remplies de liquide (kystes) se forment dans le foie. La plupart n’entraînent pas de symptômes ou de problèmes de santé. Ces kystes sont détectés par hasard lors d’examens d’imagerie. Parfois, si les kystes sont très gros, ils peuvent comprimer d’autres organes et/ou provoquer des douleurs. Dans ce cas, il est possible de drainer le kyste à travers la peau, avec ou sans incision chirurgicale. Cependant, les kystes réapparaissent souvent. Si les kystes réapparaissent et affectent la qualité de vie ou causent d’autres problèmes significatifs, les médecins peuvent recommander une greffe de foie. Cependant, cela est rare. Dans de rares cas, des personnes naissent avec de nombreux kystes dans le foie (maladie appelée polykystose hépatique). En général, ces personnes ont également des kystes dans d’autres organes, tels que les reins (un trouble appelé polykystose rénale). Le volume du foie augmente mais il continue de bien fonctionner.