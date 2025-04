Hémangiomes hépatiques

L’hémangiome est une tumeur hépatique bénigne, composée d’une masse de vaisseaux sanguins anormaux.

(Voir aussi Présentation des tumeurs hépatiques.)

Les petits hémangiomes asymptomatiques sont présents chez 1 à 5 % des adultes aux États-Unis. Ces tumeurs sont généralement détectées uniquement lorsqu’une échographie, une tomodensitométrie (TDM) ou une imagerie par résonance magnétique (IRM) est réalisée pour un autre motif (voir Examens d’imagerie du foie et de la vésicule biliaire). Ces tumeurs ne nécessitent pas de traitement.

Les hémangiomes symptomatiques sont très rares. Les symptômes sont plus fréquents lorsque les hémangiomes mesurent plus de 4 cm. Ces tumeurs peuvent entraîner une gêne abdominale et des ballonnements et, moins souvent, une perte d’appétit, des nausées, une sensation de satiété après avoir mangé un repas léger ou des douleurs.

Chez le nouveau-né, les hémangiomes disparaissent généralement spontanément. Cependant, des hémangiomes de grande taille peuvent parfois provoquer des problèmes, tels qu’une coagulation disséminée ou une insuffisance cardiaque. Ces tumeurs nécessitent un traitement, qui peut comprendre des médicaments (comme des corticoïdes), une procédure visant à bloquer l’apport sanguin dans l’hémangiome (appelée embolisation sélective de l’artère hépatique), parfois une intervention chirurgicale pour enlever l’hémangiome, et rarement une greffe de foie.