Les causes les plus fréquentes de stéatose hépatique aux États-Unis et dans d’autres pays occidentaux sont les suivantes :

Consommation excessive d’alcool

Obésité

Anomalies métaboliques, telles qu’un excès de poids, une résistance à l’insuline (comme cela se produit dans le diabète), et des taux élevés de graisses (triglycérides et cholestérol) dans le sang

Toxines

Certains médicaments, notamment les corticoïdes, le tamoxifène et certains médicaments chimiothérapiques

Troubles métaboliques héréditaires

Grossesse

La combinaison d’un excès de poids, d’une insulinorésistance et de taux de triglycérides et/ou de cholestérol élevés est appelée syndrome métabolique. Toutes ces pathologies provoquent une accumulation de graisses dans les cellules hépatiques car l’organisme synthétise plus de graisses ou métabolise et élimine les graisses plus lentement. Par conséquent, les graisses s’accumulent et sont stockées dans les cellules hépatiques. Une alimentation riche en lipides ne suffit pas à provoquer une stéatose hépatique.

Dans de rares cas, les graisses s’accumulent dans le foie en fin de grossesse. Ce trouble, appelé stéatose hépatique gravidique ou stéatose microvésiculaire, est généralement considéré comme différent de la stéatose hépatique.