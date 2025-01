Une personne atteinte d’insuffisance hépatique présente en général une jaunisse, une ascite, une encéphalopathie hépatique et un mauvais état général. La jaunisse donne une teinte jaunâtre à la peau et au blanc des yeux (sclérotiques). L’ascite peut provoquer un gonflement abdominal. L’encéphalopathie hépatique peut entraîner une confusion ou une somnolence. La plupart des personnes ont également des symptômes généraux, tels qu’une asthénie, une faiblesse, des nausées et une perte d’appétit.

L’haleine peut avoir une odeur douceâtre et aigrelette.

Les personnes sont également sujettes aux ecchymoses et aux saignements. Par exemple, un saignement qui serait léger chez d’autres personnes (par exemple, un saignement dû à une petite coupure ou un saignement de nez) peut ne pas s’arrêter seul et être difficile à maîtriser par les médecins. Les pertes de sang peuvent entraîner une faible tension artérielle (hypotension) et un état de choc.

Dans l’insuffisance hépatique aiguë, une personne peut passer d’un état de bonne santé à un état proche de la mort en quelques jours. L’insuffisance hépatique aiguë est une urgence médicale et, si possible, les personnes doivent être examinées dans un centre de greffe de foie. Dans l’insuffisance hépatique chronique, l’aggravation de l’état de santé peut être très progressive, jusqu’à la survenue d’un événement cataclysmique, comme des vomissements de sang ou des selles contenant du sang. Le sang dans les vomissements ou les selles est généralement dû à un saignement des veines variqueuses dans l’œsophage et l’estomac.

Si une insuffisance rénale se développe, de moindres quantités d’urine sont produites et éliminées de l’organisme, ce qui entraîne une accumulation de substances toxiques dans le sang.

Finalement, la respiration devient difficile.

À la fin, l’insuffisance hépatique devient mortelle, si elle n’est pas traitée ou si la maladie hépatique progresse. Même après traitement, l’insuffisance hépatique peut être irréversible. Certaines personnes décèdent à cause de l’insuffisance rénale. Certaines personnes développent un cancer du foie.