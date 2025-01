Encéphalopathie hépatique

Les symptômes sont analogues à ceux de la dégradation du fonctionnement cérébral, notamment l’altération du degré de conscience et la confusion. Dans les phases initiales, des modifications discrètes du raisonnement, de la personnalité et du comportement apparaissent. La personne peut présenter des variations de l’humeur et une altération des capacités de jugement. Les habitudes de sommeil peuvent être perturbées. La personne peut devenir déprimée, anxieuse ou irritable. Elle peut éprouver des difficultés de concentration.

À toutes les phases de l’encéphalopathie, l’haleine de la personne peut avoir une odeur douceâtre et de moisi.

Au fur et à mesure que la maladie progresse, la personne ne peut pas maintenir les mains en une position stable lorsqu’elle tend les bras, et présente des secousses musculaires et des déplacements limités et répétés (astérixis). Les muscles peuvent avoir des spasmes involontaires ou lorsque la personne est soudainement exposée à un bruit, une lumière, un mouvement ou un autre stimulus. Ces spasmes sont appelés myoclonies. L’évolution de la maladie fait survenir une somnolence, un état confusionnel et un ralentissement des mouvements et de la parole. La personne est souvent désorientée. Moins souvent, la personne atteinte d’encéphalopathie peut devenir agitée et excitée. Éventuellement, à mesure que la détérioration de la fonction hépatique se poursuit, elle peut perdre conscience et tomber dans le coma. Le coma aboutit souvent au décès, malgré un traitement.