Analyses de sang

Lorsque les dosages sanguins sont anormaux, un examen d’imagerie, habituellement une échographie

Parfois, biopsie du foie

Le médecin suspecte une cholestase chez les patients présentant une jaunisse et essaie de déterminer si la cause est intra ou extrahépatique, en se basant sur les symptômes et les résultats de l’examen clinique.

L’utilisation récente de médicaments susceptibles d’entraîner une cholestase est évocatrice d’une origine intrahépatique. De petits vaisseaux sanguins visibles sur la peau en forme d’araignée (angiome stellaire), une augmentation du volume de la rate (splénomégalie) et une présence de liquide dans la cavité abdominale (ascite), qui sont tous des signes de maladie chronique du foie, suggèrent également une cause intrahépatique.

Les observations qui orientent vers une cause extrahépatique sont des douleurs abdominales (telles que des douleurs intermittentes au niveau du quadrant supérieur droit de l’abdomen, touchant parfois l’épaule du même côté) et une vésicule biliaire volumineuse (détectable par la palpation ou par des examens d’imagerie).

Certains symptômes (comme une perte d’appétit, des nausées et des vomissements) n’indiquent pas si la cause est intra-hépatique ou extra-hépatique.

En général, des analyses de sang sont réalisées pour mesurer les taux de deux enzymes (phosphatase alcaline et gamma-glutamyl transpeptidase), qui sont très élevés chez les personnes atteintes de cholestase. Cependant, si le taux de phosphatase alcaline est très élevé mais que le taux de gamma-glutamyl transpeptidase est normal, la cause du taux élevé de phosphatase alcaline n’est probablement pas une cholestase. Le dosage sanguin qui mesure le taux de bilirubine indique la sévérité de la cholestase mais pas sa cause.

Un examen d’imagerie, habituellement une échographie, est presque toujours pratiqué lorsque les dosages sanguins sont anormaux. Il est possible d’avoir recours à la tomodensitométrie (TDM) ou parfois, à l’imagerie par résonance magnétique (IRM), en plus ou à la place de l’échographie. Si la cause semble être intrahépatique, une biopsie hépatique peut être effectuée, ce qui permet généralement de poser le diagnostic.

Si la cause est une obstruction des canaux biliaires, des images plus précises de ces canaux sont généralement nécessaires. En règle générale, l’un des examens suivants est réalisé :