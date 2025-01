Une péritonite bactérienne spontanée (infection du liquide d’ascite qui se développe sans raison apparente) survient parfois. Cette infection est courante chez les personnes qui ont une ascite et une cirrhose, en particulier chez les personnes qui consomment beaucoup d’alcool.

Si une péritonite bactérienne spontanée se développe, la personne éprouve généralement un inconfort abdominal et l’abdomen peut être sensible au toucher. La personne peut avoir de la fièvre et ressentir un malaise général. Elle peut commencer à éprouver de la confusion, se sentir désorientée et somnolente. Non traitée, l’infection peut être mortelle. La survie dépend d’un traitement précoce par des antibiotiques adaptés.