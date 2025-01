Cholangiopathie ischémique

Le canal biliaire endommagé devient inflammatoire et/ou se rétrécit (constriction). Le flux biliaire est ainsi ralenti ou bloqué. Si la bile ne peut pas circuler suffisamment vite dans le foie et les canaux biliaires, le pigment contenu dans la bile (bilirubine) s’accumule dans le sang et se dépose dans la peau. S’ensuit une coloration jaunâtre de la peau et du blanc des yeux (jaunisse). La constriction ou l’obstruction peuvent empêcher la bile (qui contient des pigments tels que la bilirubine) d’entrer dans l’intestin grêle et d’être éliminée dans les selles. Par conséquent, les selles sont décolorées et les urines deviennent sombres en raison de la quantité accrue de bile éliminée par ce biais.

Les démangeaisons (prurit) sont fréquentes, commençant en général par les mains et les pieds, pour s’étendre ensuite à tout le corps. Les démangeaisons s’aggravent la nuit. Une infection du canal biliaire (cholangite) peut également apparaître, entraînant des douleurs abdominales, des frissons et de la fièvre.