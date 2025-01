Cholangite sclérosante primitive Par Lewis Katz School of Medicine, Temple University Yedidya Saiman , MD, PhD , Vérifié/Révisé août 2023 AFFICHER LA VERSION PROFESSIONNELLE Les faits en bref

La cholangite sclérosante primitive est une inflammation associée à une cicatrisation progressive et à un rétrécissement des canaux biliaires à l’intérieur (intra-hépatiques) et à l’extérieur (extra- hépatiques) du foie. S’ensuivent une obstruction et une oblitération des canaux. Une cirrhose, une insuffisance hépatique et parfois un cancer des canaux biliaires peuvent se développer.