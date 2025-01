Présentation de l’hépatite virale aiguë

L’hépatite virale aiguë peut se manifester par des symptômes allant d’un discret syndrome pseudo-grippal à une insuffisance hépatique fatale. Dans certains cas, aucun symptôme ne se développe. La gravité des symptômes et les délais de guérison varient considérablement en fonction du type de virus et de la réponse de la personne à l’infection. Les hépatites A et C provoquent souvent des symptômes légers, voire aucun symptôme, et peuvent passer inaperçues, tandis que les hépatites B et E sont plus susceptibles de provoquer des symptômes graves. L’infection concomitante par l’hépatite B et l’hépatite D (appelée co-infection) peut aggraver davantage les symptômes de l’hépatite B.

Les symptômes de l’hépatite virale aiguë débutent souvent brutalement. À savoir :

Perte de l’appétit

Sensation de malaise général

Nausées et vomissements

Fièvre

Douleur dans la partie supérieure droite de l’abdomen (où se situe le foie)

Chez les fumeurs, la sensation de dégoût de la cigarette est typique. Parfois, en particulier en cas d’hépatite B, la personne présente des douleurs articulaires et des lésions cutanées rouges urticariennes qui provoquent des démangeaisons.

L’appétit revient généralement environ une semaine après le début des symptômes.

Parfois, après 3 à 10 jours, l’urine devient sombre et les selles deviennent pâles. Une jaunisse (coloration jaunâtre de la peau et du blanc des yeux) peut se développer. Elle est parfois accompagnée de démangeaisons. Ces symptômes se produisent parce que le foie endommagé ne peut pas éliminer la bilirubine du sang comme il le fait normalement. La bilirubine est un pigment jaune qui se forme lorsque l’hémoglobine (la partie des globules rouges qui transporte l’oxygène) se dégrade dans le cadre du processus normal de recyclage des globules rouges anciens ou endommagés. La bilirubine s’accumule alors dans le sang et se dépose dans la peau (ce qui la rend jaune et provoque des démangeaisons) et le blanc des yeux (ce qui les rend jaunes). La bilirubine est normalement sécrétée dans l’intestin sous forme de composant de la bile (liquide digestif jaune-verdâtre produit par le foie) et excrétée dans les selles, ce qui donne aux selles leur couleur brune typique. Chez les personnes atteintes d’hépatite, les selles sont pâles, car la bilirubine ne pénètre pas dans l’intestin pour être éliminée dans les selles. La bilirubine est éliminée dans l’urine, ce qui lui donne une couleur foncée.

Le foie peut être hypertrophié et sensible.

La plupart des symptômes initiaux (perte d’appétit, nausées, vomissements et fièvre) disparaissent en général dans un délai d’une semaine et la personne se sent mieux, malgré une possible aggravation de la jaunisse. En général, la jaunisse atteint son maximum après 1 à 2 semaines, puis disparaît en 2 à 4 semaines. Cependant, il faut parfois plus de temps pour que la jaunisse se résolve complètement.

Dans de rares cas, une hépatite fulminante se produit. Une hépatite fulminante est une hépatite sévère avec des signes d’insuffisance hépatique. Une hépatite fulminante peut survenir chez des personnes atteintes d’hépatite A, mais elle est plus susceptible de se développer chez des personnes atteintes d’hépatite B, en particulier si elles sont également atteintes d’hépatite D. Elle peut également survenir chez des personnes qui prennent certains médicaments, comme le paracétamol, et certains compléments à base de plantes pouvant endommager le foie, ou être provoquée par une hépatite alcoolique chez des personnes ayant des antécédents de consommation excessive d’alcool. L’hépatite fulminante peut évoluer très rapidement, généralement en quelques jours ou semaines. Le foie ne peut plus synthétiser suffisamment de protéines utiles à la coagulation du sang. Cependant, même si le sang ne coagule pas normalement, les personnes ne sont pas plus susceptibles de présenter des ecchymoses ou de saigner facilement ou sans raison. Le foie est incapable d’éliminer les substances toxiques comme il le fait normalement. Ces substances toxiques s’accumulent donc dans le sang et atteignent le cerveau, ce qui entraîne une détérioration rapide de la fonction mentale, appelée encéphalopathie hépatique (porto-systémique). Les personnes peuvent tomber dans le coma en quelques jours ou quelques semaines. L’hépatite fulminante peut être mortelle, en particulier chez l’adulte. Parfois, une greffe de foie doit être réalisée immédiatement pour sauver la vie de la personne.

La guérison d’une hépatite virale aiguë se fait en général en 4 à 8 semaines, même en l’absence de traitement. Cependant, certaines personnes infectées par l’hépatite B ou C développent des infections chroniques.