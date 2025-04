Médicaments antiviraux

L’hépatite C chronique est traitée par des médicaments antiviraux appelés médicaments antiviraux à action directe. Généralement, plusieurs médicaments sont associés.

L’hépatite C chronique doit être traitée, sauf si la personne présente un autre trouble qui ne répond pas au traitement et qui raccourcit l’espérance de vie.

Le traitement varie en fonction du type particulier (génotype) de virus de l’hépatite C à l’origine de l’infection, de la sévérité des lésions hépatiques et des traitements antérieurs de l’hépatite C.

De nombreux médicaments antiviraux à action directe sont disponibles pour traiter l'hépatite C. Ces médicaments sont très efficaces et ont des effets secondaires minimes, car ils ciblent directement le virus. Ils comprennent le sofosbuvir, l'elbasvir, le grazoprévir, le velpatasvir, le glécaprévir, le lédipasvir, le voxilaprévir et le pibrentasvir (tous pris par voie orale).

Le traitement peut durer de 8 à 24 semaines. Le traitement de l’hépatite C peut éliminer le virus de l’organisme et donc arrêter l’inflammation et prévenir la cicatrisation, ce qui réduit le risque de développer une cirrhose.

La ribavirine, un médicament antiviral, est parfois ajoutée au traitement pour améliorer l’efficacité des médicaments antiviraux.

Si une infection par l’hépatite C chronique a gravement endommagé le foie, une greffe de foie peut être réalisée. Après une greffe de foie, les personnes atteintes d’hépatite C sont souvent traitées avec des médicaments antiviraux, ce qui améliore leurs chances de guérir.

Lorsque le traitement est terminé, les médecins réalisent des analyses de sang afin de déterminer la quantité de matériel génétique du virus qui est présent. Si aucun n’est détecté 12 semaines après la fin du traitement, les personnes sont probablement guéries.