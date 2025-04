Analyses de sang

Les médecins suspectent une hépatite B chronique lorsque

Les personnes présentent des symptômes typiques.

Des analyses de sang (réalisées pour d’autres raisons) détectent un taux d’enzymes hépatiques anormalement élevé.

Un diagnostic d’hépatite B aiguë a déjà été posé chez cette personne.

Les tests de l’hépatite chronique commencent généralement par des analyses de sang pour déterminer si le foie fonctionne bien et s’il est endommagé (tests hépatiques). Les tests hépatiques consistent à mesurer les taux d’enzymes hépatiques et d’autres substances synthétisées par le foie. Ces examens peuvent permettre de déterminer la gravité des lésions hépatiques.

Si les examens suggèrent une hépatite, les médecins réalisent d’autres analyses de sang à la recherche des virus de l’hépatite B et C. Ces deux virus peuvent provoquer une hépatite chronique. Ces analyses de sang peuvent identifier des parties de virus spécifiques (antigènes), des anticorps spécifiques produits par l’organisme pour combattre le virus, et parfois le matériel génétique (ARN ou ADN) du virus. Si les médecins suspectent fortement une hépatite B, ils peuvent réaliser des analyses de sang à la recherche de ce virus spécifiquement.

Les médecins effectuent des analyses de sang pour mesurer la charge virale, qui correspond à la quantité de matériel génétique (ADN) du virus de l’hépatite B présent dans le sang.

Si l’hépatite B chronique est confirmée, les médecins vérifient également souvent la présence d’anticorps anti-hépatite D, qui est également possible, ainsi que d’infection par le VIH et l’hépatite C car ces infections se propagent souvent de la même manière (par contact avec des fluides corporels, comme le sang ou le sperme).

Une biopsie hépatique ou d’autres examens sont parfois réalisés pour déterminer l’étendue des lésions du foie.