Examens d’imagerie du foie et de la vésicule biliaire

La cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE) consiste à introduire un endoscope (une sonde souple à fibres optiques) dans la bouche, puis à traverser l’œsophage et l’estomac pour atteindre le duodénum. Ensuite un tube fin est inséré à travers l’endoscope dans les voies biliaires. Le médecin injecte un agent de contraste radio-opaque par le tube dans les canaux biliaires et des images radiographiques des canaux biliaires et du canal pancréatique sont prises simultanément.

La CPRE est parfois utilisée simplement pour examiner les structures des canaux biliaires, bien que les médecins préfèrent généralement la CPRM lorsqu’elle est disponible, car elle est tout aussi efficace et plus sûre. Cependant, contrairement aux autres examens diagnostiques, la CPRE permet aux médecins de réaliser des biopsies et certains traitements, parce qu’un endoscope est utilisé pendant la procédure. Par exemple, avec l’endoscope, ils peuvent retirer un calcul biliaire ou introduire un tube (stent) pour contourner l’obstruction d’un canal biliaire causée par une inflammation ou un cancer. Avec la CPRE, des complications (telles qu’une inflammation du pancréas [pancréatite] ou un saignement) surviennent dans 1 % des cas environ. Ces complications sont plus fréquentes lorsqu’un traitement est prodigué pendant la CPRE.