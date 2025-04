Biopsie du foie

La biopsie hépatique percutanée peut être pratiquée en ambulatoire. Les médecins utilisent habituellement l’échographie pour localiser le foie et pour guider l’aiguille afin d’obtenir un échantillon biopsique d’une zone anormale. Une fois que les médecins ont identifié le site souhaité pour la biopsie, ils anesthésient la peau de la personne et insèrent l’aiguille dans le foie. L’aiguille creuse ressort avec un petit fragment de tissu hépatique à l’intérieur.

Une fois le prélèvement effectué, la personne reste à l’hôpital de jour pour surveillance pendant 3 à 4 heures en raison du faible risque de complications, telles qu’un saignement du foie. Comme une hémorragie peut se déclarer jusqu’à 15 jours après la biopsie, on recommande au patient de ne pas s’éloigner de l’hôpital à plus d’une heure de route lors de cette période. Bien que peu fréquentes, les complications liées à la biopsie hépatique peuvent entraîner des problèmes graves ; 1 personne sur 10 000 décède à la suite de cette procédure. Après la biopsie hépatique, la survenue d’une légère douleur au niveau du quadrant abdominal supérieur droit, avec irradiation possible à l’épaule droite, est fréquente et s’améliore en général avec des antalgiques.