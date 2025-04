Présentation des tumeurs du système nerveux

Une tumeur correspond à une anomalie de la croissance cellulaire qui peut être de nature bénigne ou maligne. Dans la plupart des organes de notre corps, une tumeur bénigne n’occasionne pas ou peu de complications. Cependant, si une excroissance ou masse dans le cerveau (tumeur cérébrale) ou la moelle épinière (tumeur rachidienne) grossit, elle peut provoquer des lésions considérables, car les structures qui renferment le cerveau (crâne) et la moelle épinière (colonne vertébrale) ne peuvent pas s’étendre pour faire de la place en cas d’augmentation de leur contenu.

Des tumeurs, qu’elles soient cancéreuses ou non, peuvent se développer à partir du tissu nerveux dans le cerveau ou la moelle épinière. Les tumeurs cancéreuses peuvent se propager (métastaser) vers le cerveau ou la moelle épinière depuis n’importe où dans le corps.

Certains cancers localisés dans d’autres régions de l’organisme sont à l’origine de symptômes de dysfonctionnement du système nerveux, même en l’absence de signes évidents d’atteinte aux tissus nerveux. Ces troubles sont appelés syndromes paranéoplasiques. Les syndromes paranéoplasiques les plus fréquents impliquent un dysfonctionnement des nerfs périphériques (polyneuropathie) et entraînent une faiblesse musculaire, un engourdissement et des fourmillements. Cependant, les syndromes paranéoplasiques plus sévères peuvent provoquer une démence, des sautes d’humeur, une psychose (qui peut impliquer des délires, des hallucinations et un comportement étrange), des convulsions, une perte de la coordination, des vertiges, une vision double et des mouvements oculaires anormaux. Ces syndromes peuvent être mortels, même si la tumeur est stable. Dans de tels cas, le traitement inclut l’élimination des anticorps susceptibles de provoquer le syndrome paranéoplasique du sang (procédure appelée plasmaphérèse). Toutefois, le traitement le plus efficace est l’ablation de la tumeur.

Les tumeurs du système nerveux peuvent être traitées par chirurgie, radiothérapie, médicaments tels que la chimiothérapie ou, le plus souvent, une combinaison de ces traitements. La radiothérapie altère parfois le système nerveux, même si tout est mis en œuvre pour prévenir cela. La chimiothérapie peut affecter la fonction cérébrale. Les médecins choisissent donc avec précaution les agents chimiothérapiques afin d’éviter toute altération inutile.