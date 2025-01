Présentation des tumeurs cérébrales

Des symptômes peuvent se manifester aussi bien en présence de tumeurs cérébrales bénignes que malignes. Les tumeurs bénignes se développent lentement et peuvent devenir très volumineuses avant de provoquer des symptômes. Les tumeurs cancéreuses se développent en général rapidement.

Une tumeur cérébrale peut provoquer différents symptômes qui peuvent apparaître soudainement ou se développer de manière progressive. La nature des premiers symptômes et le développement des tumeurs dépendent de la taille de la tumeur, de sa rapidité de croissance et de sa localisation. Dans certaines régions cérébrales, même une tumeur de petite taille peut avoir des conséquences dévastatrices. Dans d’autres régions cérébrales, les tumeurs peuvent atteindre une taille relativement importante avant que les symptômes n’apparaissent. À mesure que la tumeur se développe, elle repousse et écarte d’abord le tissu nerveux (sans néanmoins l’endommager), qui peut bien s’adapter à ces changements. Ainsi, des symptômes peuvent ne pas se présenter en premier lieu.

De nombreux symptômes sont la conséquence d’une pression intracrânienne accrue :

Céphalées

Détérioration de la fonction cognitive

Problèmes dus à la pression sur des structures spécifiques dans ou près du cerveau, comme le nerf de l’œil (nerf optique)

Les céphalées sont le symptôme le plus fréquent et, souvent, le plus précoce. Cependant, certaines personnes présentant une tumeur cérébrale ne souffrent pas de céphalées, et la plupart des céphalées ne sont pas provoquées par des tumeurs cérébrales. La fréquence des céphalées provoquées par une tumeur cérébrale augmente au fil du temps. Elles sont souvent plus douloureuses lorsque les personnes sont allongées. Les céphalées peuvent être plus intenses lorsque les personnes se réveillent, puis s’atténuent dans la journée. Lorsque celles-ci apparaissent chez un patient qui n’en a jamais souffert auparavant, il faut suspecter une tumeur cérébrale.

Souvent, une pression intracrânienne accrue détériore la fonction cognitive et l’humeur du patient. Des modifications de la personnalité peuvent être observées. Un patient peut, par exemple, devenir apathique, lunatique et, souvent, inefficace au travail. Il apparaît somnolent, confus et incapable de se concentrer. Ces symptômes sont souvent plus évidents pour son entourage et ses collègues que pour lui-même. Une dépression et une anxiété peuvent être les symptômes précoces d’une tumeur cérébrale, notamment si elles sont apparues soudainement. Le patient peut se comporter bizarrement. Il peut devenir désinhibé ou se comporter d’une manière totalement inhabituelle. Chez les patients âgés, certaines tumeurs cérébrales sont à l’origine de symptômes qui peuvent être confondus avec la démence.

Par la suite, avec l’augmentation de la pression intracrânienne, peuvent apparaître des nausées, des vomissements, une léthargie, une somnolence accrue, une fièvre intermittente et même le coma. La vue peut se brouiller soudainement en changeant de position.

Selon la zone du cerveau qui est touchée (voir la page Dysfonctionnement cérébral en fonction de la localisation), une tumeur peut avoir les conséquences suivantes :

La faiblesse ou la paralysie d’un bras, d’une jambe ou d’un côté du corps

Une capacité diminuée à ressentir la chaleur, le froid, les pressions, un toucher léger ou les objets tranchants

Une incapacité à s’exprimer ou à comprendre le langage

Une augmentation ou une diminution du rythme cardiaque et du rythme respiratoire si la tumeur comprime le tronc cérébral

Une vigilance réduite

Une capacité diminuée à entendre, sentir ou voir (produisant des symptômes tels qu’une vision double [diplopie] et une perte visuelle)

Par exemple, une tumeur hypophysaire peut comprimer les nerfs optiques avoisinants (2e nerfs crâniens), impliqués dans la fonction visuelle, et altérer ainsi la vision périphérique. Chacun de ces symptômes suggère l’existence d’une maladie grave et impose un bilan médical immédiat.

Les autres symptômes fréquents d’une tumeur cérébrale comprennent les vertiges, la perte d’équilibre et l’incoordination. Certaines tumeurs cérébrales, généralement les tumeurs primitives, provoquent des crises convulsives.

En cas d’obstruction du passage du liquide céphalorachidien dans les espaces intracrâniens (ventricules), celui-ci peut s’accumuler et entraîner une dilatation des ventricules (hydrocéphalie). La pression intracrânienne augmente donc. Parmi d’autres symptômes liés à l’élévation de la pression intracrânienne, l’hydrocéphalie s’accompagne d’une difficulté à lever les yeux. Chez les nourrissons et les très jeunes enfants, la tête est hypertrophiée, une affection appelée macrocéphalie.

Lorsque la pression intracrânienne est très augmentée, le cerveau peut être refoulé vers le bas, car le crâne n’est pas extensible. Il peut en résulter un engagement cérébral. Deux types communs sont les suivants :

Engagement transtentoriel : La partie supérieure du cerveau (télencéphale) est repoussée à travers un orifice étroit (orifice de la tente du cervelet) dans un tissu relativement rigide qui sépare le télencéphale des parties inférieures du cerveau (cervelet et tronc cérébral). Dans ce type d’engagement cérébral, la conscience est réduite. Le côté du corps opposé à celui de la tumeur peut être paralysé.

Engagement amygdalien : Une tumeur naissant dans la partie inférieure du cerveau refoule la base du cervelet (amygdales cérébelleuses) par l’orifice situé au niveau de la base du crâne (foramen magnum ou trou occipital). Le tronc cérébral, qui contrôle la respiration, la fréquence cardiaque et la pression artérielle, est alors comprimé et sa fonction est perturbée. S’il n’est pas diagnostiqué et en l’absence de traitement rapide, l’engagement amygdalien évolue rapidement vers le coma et le décès.

Les personnes atteintes de métastases au cerveau peuvent également présenter des symptômes liés à la tumeur initiale. Par exemple, si le cancer provient des poumons, les personnes peuvent expectorer du mucus sanglant. Une perte de poids accompagne souvent les métastases.

Les symptômes s’aggravent au fil du temps à moins que la tumeur soit traitée. Grâce au traitement, en particulier celui qui cible les tumeurs bénignes, certaines personnes se rétablissent complètement. Pour d’autres, l’espérance de vie est raccourcie, parfois considérablement. L’issue dépend du type de tumeur et de sa localisation.