Parasomnies

Ces épisodes effrayants font que les personnes s’assoient, crient et gesticulent. Les yeux sont grands ouverts et la fréquence cardiaque est accélérée. Les personnes semblent être très effrayées. Les épisodes surviennent généralement lorsque les personnes sont partiellement réveillées ou lorsqu’elles viennent de se réveiller du stade le plus profond du sommeil sans mouvements rapides des yeux (NMOR), en général au cours des premières heures de la nuit.

Les terreurs nocturnes sont différentes des cauchemars et peuvent conduire au somnambulisme.

Les terreurs nocturnes sont plus fréquentes chez les enfants. Les enfants ne doivent pas être réveillés, car cela les effraie encore plus. Bien que les enfants semblent en grande détresse, ils ne se souviennent pas des événements ou des images mentales après le réveil et n’ont pas de problèmes psychologiques dus à ces comportements. Les parents ne doivent pas s’angoisser. Les épisodes cessent en grandissant.

Chez l’adulte, ces épisodes sont souvent associés à des problèmes psychologiques ou au trouble lié à la consommation d’alcool.

Chez les enfants, il suffit que les parents les rassurent. Si le travail à l’école ou d’autres activités sont affectés, traiter des enfants plus âgés avec certaines benzodiazépines (comme le diazépam, le clonazépam ou l’alprazolam) peut être utile. Ces médicaments, qui sont utilisés pour traiter l’anxiété (médicaments anxiolytiques) et induire le sommeil (sédatifs), sont administrés 90 minutes avant le coucher. Ils peuvent aider les enfants à dormir et réduire le risque de terreurs nocturnes. Cependant, l’utilisation à long terme des benzodiazépines peut entraîner une pharmacodépendance. Ces médicaments sont donc généralement administrés sur une période relativement courte (environ 3 à 6 semaines).

Les adultes peuvent bénéficier d’une psychothérapie ou de médicaments.