Polysomnographie

Test itératif de latence à l’endormissement

Les médecins suspectent une narcolepsie lorsque les personnes souffrant d’une somnolence diurne excessive présentent des épisodes de faiblesse musculaire. Cependant, les médecins ne peuvent pas baser leur diagnostic sur des symptômes seuls, car d’autres troubles peuvent être la cause de certains de ces mêmes symptômes. La paralysie du sommeil et des hallucinations similaires se produisent occasionnellement chez des adultes en bonne santé, chez des personnes qui ont été privées de sommeil et chez des personnes souffrant d’apnée du sommeil ou de dépression. Ces symptômes peuvent également survenir avec certains médicaments. Par conséquent, les tests en laboratoire du sommeil sont nécessaires.

Les tests du sommeil dans un laboratoire du sommeil incluent les examens suivants :

Polysomnographie, réalisée pendant la nuit

Test itératif de latence à l’endormissement, réalisé le lendemain

Une polysomnographie est généralement réalisée dans un laboratoire du sommeil, qui peut se situer dans un hôpital, une clinique, une chambre d’hôtel ou un autre établissement équipé d’un lit, de toilettes et d’un équipement de surveillance. Des électrodes sont collées sur le cuir chevelu et sur le visage pour enregistrer l’activité électrique du cerveau (électroencéphalographie ou EEG) ainsi que les mouvements des yeux. L’application de ces électrodes est indolore. Les enregistrements fournissent aux médecins des informations sur les phases du sommeil. Des électrodes sont également placées sur d’autres zones de l’organisme pour enregistrer le rythme cardiaque (électrocardiographie, ou ECG), l’activité musculaire (électromyographie), et la respiration. Une pince indolore est placée sur un doigt ou une oreille pour enregistrer les taux d’oxygène dans le sang. Une polysomnographie peut détecter les troubles respiratoires (comme une apnée obstructive du sommeil), des troubles convulsifs, une narcolepsie, un trouble du mouvement périodique des membres, et des mouvements et comportements inhabituels pendant le sommeil (parasomnies).

Un test itératif de latence à l’endormissement est réalisé pour différencier la fatigue physique et la somnolence diurne excessive et rechercher des signes de narcolepsie. Les personnes passent la journée dans un laboratoire du sommeil. Elles ont la possibilité de faire cinq siestes à intervalles de 2 heures. Elles sont allongées dans une pièce sombre et il leur est demandé de faire une sieste. Une polysomnographie est utilisée dans le cadre de ce test pour évaluer la rapidité des personnes à s’endormir. Elle détecte lorsque les personnes s’endorment et est utilisée pour surveiller les phases de sommeil pendant les siestes et pour déterminer si une phase de sommeil paradoxal de type MOR (rêves) a lieu. Pendant le test itératif de latence à l’endormissement, les personnes atteintes de narcolepsie s’endorment en général rapidement et ont au moins deux phases de MOR.

En général, la narcolepsie n’est pas provoquée par des anomalies qui peuvent être détectées par des procédures d’imagerie cérébrale, comme une tomodensitométrie (TDM) ou une imagerie par résonance magnétique (IRM). Cependant, les médecins peuvent utiliser des examens d’imagerie cérébrale et des analyses de sang et d’urine pour exclure d’autres troubles pouvant causer une somnolence diurne excessive.