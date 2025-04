Le syndrome parkinsonien provoque des symptômes similaires à ceux de la maladie de Parkinson. À savoir :

Tremblements touchant une main lorsque les muscles sont détendus (des tremblements de repos)

Raideur musculaire

Mouvements lents

Difficulté à maintenir l’équilibre et à marcher

Les troubles qui provoquent le syndrome parkinsonien peuvent aussi provoquer d’autres symptômes ou variations de symptômes parkinsoniens.

Certains symptômes peuvent indiquer qu’une cause autre que la maladie de Parkinson est probable. À savoir :

Une perte de mémoire importante survenant au cours de la première année de la maladie (indiquant une démence)

Des symptômes du syndrome parkinsonien sur un côté du corps seulement (souvent dus à certaines tumeurs cérébrales ou à une dégénérescence corticobasale ganglionnaire)

Une hypotension artérielle, des troubles de la déglutition, une constipation et des problèmes urinaires (parfois dus à une atrophie multisystémique)

Des chutes et le confinement au fauteuil roulant au cours des premiers mois ou des premières années suivant le début du trouble

Des mouvements oculaires anormaux

Des hallucinations et des problèmes spatiovisuels (comme la difficulté à trouver les pièces de la maison ou à garer la voiture) qui se développent à un stade précoce de la maladie

Des symptômes qui ne s’atténuent pas en réponse au traitement par lévodopa

Des difficultés d’expression et de compréhension du langage parlé ou écrit (aphasie), une incapacité à exécuter des gestes moteurs élémentaires (apraxie) et une impossibilité d’association entre un objet et sa signification (agnosie), difficultés dues à une dégénérescence corticobasale ganglionnaire

Dans la dégénérescence corticobasale ganglionnaire, le cortex cérébral (la partie du cerveau qui contient la plupart des cellules nerveuses) et les noyaux basaux se détériorent progressivement. Les symptômes débutent généralement après 60 ans (voir figure Localisation des noyaux basaux).

Les personnes atteintes de dégénérescence corticobasale ganglionnaire ont des muscles rigides d’un côté du corps plus que de l’autre. Au fur et à mesure que la maladie progresse, la mobilisation des membres devient de plus en plus difficile. La coordination et l’équilibre sont médiocres, les muscles se contractent de manière involontaire et la déglutition devient difficile. La réflexion est altérée et les personnes ont des difficultés à trouver, vocaliser et comprendre les mots. De nombreuses personnes perdent le contrôle d’une main (du côté le plus touché), ce que l’on appelle syndrome de la main étrangère. La main peut bouger spontanément. Elle peut, par exemple, s’ouvrir ou se serrer spontanément.