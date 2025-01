Maladie de Parkinson (MP)

Habituellement, la lévodopa, qui est administrée avec la carbidopa, est le premier médicament utilisé pour traiter la maladie de Parkinson. Ces médicaments pris par voie orale constituent la base du traitement de la maladie de Parkinson.

Cependant, lorsqu’elle est prise sur une longue période, la lévodopa peut avoir des effets secondaires et perdre en efficacité. Certains experts ont donc suggéré que l’utilisation d’autres médicaments au préalable et l’utilisation plus tardive de la lévodopa pourraient s’avérer bénéfiques. Toutefois, des données indiquent aujourd’hui que les effets secondaires et la baisse d’efficacité après une utilisation prolongée résultent probablement de l’aggravation de la maladie de Parkinson et ne seraient pas liés à la période d’initiation du médicament. Néanmoins, la lévodopa pouvant perdre en efficacité après plusieurs années d’utilisation, les médecins peuvent prescrire un autre médicament chez les personnes de moins de 60 ans, qui prendront encore longtemps des médicaments pour traiter la maladie de Parkinson. Les autres médicaments pouvant être utilisés incluent l’amantadine et les agonistes de la dopamine (médicaments qui agissent comme la dopamine, stimulant les mêmes récepteurs sur les cellules du cerveau). Ces médicaments sont utilisés, car la production de dopamine est réduite dans la maladie de Parkinson.

La lévodopa réduit la raideur musculaire, améliore la motricité et réduit souvent le tremblement de manière considérable. La prise de lévodopa améliore de manière spectaculaire la symptomatologie clinique des personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Ce médicament permet à de nombreuses personnes atteintes de la maladie de Parkinson à un stade modéré de retrouver un niveau d’activité relativement normal et, en cas d’alitement, leur permet de marcher de nouveau.

Il est rare que la lévodopa aide les personnes ayant d’autres troubles pouvant provoquer des symptômes similaires à ceux de la maladie de Parkinson (syndrome parkinsonien), comme l’atrophie multisystémique et la paralysie supranucléaire progressive.

La lévodopa est un précurseur de la dopamine. C’est-à-dire qu’elle est convertie en dopamine dans l’organisme. La conversion a lieu dans les noyaux basaux, où la lévodopa aide à compenser la baisse de dopamine due à la maladie de Parkinson. Toutefois, avant que la lévodopa atteigne le cerveau, une partie du médicament est converti en dopamine dans l’intestin et dans le sang. La présence de dopamine dans l’intestin et le sang accroît le risque d’effets secondaires comme les vomissements, l’hypotension orthostatique et les bouffées de chaleur. La carbidopa est administrée avec la lévodopa pour empêcher cette dernière d’être convertie en dopamine avant d’atteindre les noyaux basaux. Par conséquent, les effets secondaires sont moindres, et davantage de dopamine est mise à disposition dans le cerveau.

La dompéridone peut être utilisée pour traiter les effets secondaires de la lévodopa (et d’autres médicaments contre la maladie de Parkinson), tels que nausées, vomissements et hypotension orthostatique. La dompéridone, comme la carbidopa, réduit la quantité de lévodopa convertie en dopamine dans l’intestin et le système cardiovasculaire (cœur et vaisseaux sanguins), où la lévodopa accroît le risque d’effets indésirables. La dompéridone n’est pas facilement disponible aux États-Unis.

Pour atteindre la dose optimale individuelle de lévodopa, le médecin doit trouver un juste équilibre entre le contrôle de la maladie et la survenue d’effets indésirables tolérables. Ces effets secondaires comprennent

Nausées

Vomissements

Sensation de vertige

Mouvements involontaires (de la bouche, du visage et des membres) appelés dyskinésie

Cauchemars

Hallucinations et paranoïa (symptômes psychotiques)

Modifications de la tension artérielle

Confusion

Comportement obsessionnel ou compulsif ou difficulté à contrôler les envies irrépressibles, entraînant par exemple une dépendance aux jeux ou des achats compulsifs

Parfois, la lévodopa est nécessaire pour maintenir le mouvement, même si elle provoque des hallucinations, une paranoïa ou une confusion. Dans ces cas, certains médicaments antipsychotiques (comme la quétiapine, la clozapine ou la pimavansérine) sont utilisés pour réduire ces effets indésirables.

Après une prise de lévodopa pendant au moins 5 ans, plus de la moitié des personnes commencent à alterner rapidement entre une bonne réactivité au traitement et une absence de réponse ; cet effet est appelé « on-off ». En quelques secondes, la personne peut passer d’un état de mobilité relative à un état de blocage moteur complet. Les périodes de mobilité après chaque dose sont de plus en plus courtes et les symptômes peuvent survenir avant la dose suivante programmée (effets off). De même, les symptômes peuvent s’accompagner de mouvements involontaires dus à l’utilisation de lévodopa, notamment des mouvements de contorsions ou une hyperactivité. L’une des solutions suivantes peut être utilisée pour contrôler les effets off pendant un certain temps :

Prendre des doses inférieures et plus fréquentes

Passer à une forme de lévodopa libérée plus progressivement dans le sang (formulation à libération contrôlée)

Ajouter un agoniste de la dopamine ou de l’amantadine

Cependant, au bout de 15 à 20 ans, ces effets off deviennent plus difficiles à contrôler. La chirurgie est alors envisagée.

Une formulation de lévodopa/carbidopa (disponible en Europe) peut être administrée à l’aide d’une pompe connectée à une sonde d’alimentation insérée dans l’intestin grêle. La pompe administre de la lévodopa en continu, maintenant ainsi un taux de médicament à peu près stable, ce qui rend les effets indésirables moins probables. Cette formulation est en cours d’étude pour traiter les personnes qui présentent des symptômes sévères non soulagés par les médicaments et qui ne peuvent pas faire l’objet d’une chirurgie cérébrale. Cette formulation semble fortement réduire les périodes off et améliorer la qualité de vie.