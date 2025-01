Dystonie généralisée primaire : Cette dystonie rare est progressive et souvent héréditaire. Dans de nombreux cas, des mutations génétiques spécifiques ont été identifiées. Le gène le plus fréquemment touché est le DYT1. La dystonie qu’il cause est appelée dystonie DYT1. Certaines personnes porteuses du gène ne présentent aucun symptôme ou ne présentent qu’un tremblement. Chez les personnes atteintes de la forme la plus sévère de ce trouble, les mouvements involontaires entraînent des postures anormales soutenues, souvent diverses. Les postures peuvent devenir presque permanentes (fixes). En général, les symptômes apparaissent pendant l’enfance, se manifestant souvent par une torsion du pied vers l’intérieur en marchant. La dystonie peut se limiter au tronc ou à une jambe, mais elle touche souvent l’ensemble du corps et à un stade avancé, l’enfant est confiné au fauteuil roulant. Cette dystonie débute, chez l’adulte, en général au niveau du visage et des bras, et ne concerne pas d’autres parties du corps. La fonction cognitive n’est pas altérée.