Les symptômes de dystonie cervicale peuvent débuter à n’importe quel âge, mais ils apparaissent généralement entre 20 et 60 ans, le plus souvent entre 30 et 50 ans.

Les symptômes apparaissent généralement progressivement. Dans de rares cas, ils apparaissent brutalement et évoluent rapidement.

Il arrive que les symptômes commencent par un hochement de tête d’un côté à l’autre, comme si les personnes secouaient la tête pour dire non. Certains muscles du cou peuvent se contracter et rester contractés, ou les contractions peuvent aller et venir (être intermittentes), provoquant une torsion du cou. Les contractions peuvent être douloureuses. La tête peut être inclinée sur un côté ou être penchée en avant ou en arrière. Parfois, l’une des épaules est relevée.

Pendant le sommeil, les spasmes musculaires disparaissent.

Les symptômes varient d’intensité légère à sévère. En général, les spasmes empirent tout doucement pendant 1 à 5 ans, puis se stabilisent. Chez environ 10 à 15 % des personnes, ils disparaissent ou s’atténuent de manière significative spontanément dans les 5 ans qui suivent l’apparition des symptômes. Les spasmes sont plus à même de disparaître lorsqu’ils sont d’intensité légère et qu’ils surviennent à un jeune âge. Cependant, chez ces personnes, les spasmes peuvent réapparaître. Ils peuvent perdurer toute la vie, limitant le mouvement et provoquant une torsion permanente de la tête, du cou et des épaules dans une position déformée.