Chirurgie

Généralement, corticoïdes

En présence du syndrome de la queue de cheval, une prise en charge médicale immédiate est indispensable.

Les médecins se concentrent sur le traitement de l’affection à l’origine du syndrome de la queue de cheval. Par exemple, une intervention chirurgicale est immédiatement pratiquée pour soulager la pression sur la queue de cheval causée par une hernie discale. Ce traitement peut empêcher les lésions permanentes.

Des médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) ou d’autres médicaments sont utilisés, si nécessaire, pour soulager la douleur. Si ces médicaments ne soulagent pas la douleur, des corticoïdes administrés par voie orale ou intraveineuse peuvent se révéler utiles. Les corticoïdes peuvent également réduire le gonflement.

La récupération d’une personne dépend souvent de la cause et de la rapidité avec laquelle elle est traitée. Les symptômes sont plus susceptibles de s’atténuer ou de disparaître si la cause est identifiée et traitée immédiatement.