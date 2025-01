La spondylose cervicale est une dégénérescence des os du cou (les vertèbres) et des disques entre eux, comprimant la moelle épinière au niveau cervical.

L’arthrose est la cause la plus fréquente de spondylose cervicale.

Les premiers symptômes sont souvent une marche instable et saccadée, ainsi qu’une douleur et une perte de souplesse dans le cou.

L’imagerie par résonance magnétique ou la tomodensitométrie (TDM) peut confirmer le diagnostic.

Le traitement comprend une minerve souple, des médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens et parfois une intervention chirurgicale.

(Voir aussi Présentation des troubles de la moelle épinière et Sténose cervicale du canal rachidien.)

La spondylose cervicale touche en général les sujets d’âge moyen ou les personnes âgées. Elle est une cause fréquente de dysfonctionnement de la moelle épinière chez les personnes de plus de 60 ans.

En vieillissant, l’arthrose devient plus fréquente. Elle provoque la dégénérescence des vertèbres cervicales. Lorsqu’un os dans les vertèbres essaie de se réparer, il croît trop, produisant des excroissances d’os (ostéophytes) et un rétrécissement du canal rachidien dans le cou. (Le canal rachidien est la voie qui se situe le long du centre de la colonne vertébrale et qui contient la moelle épinière.) Les disques intervertébraux se détériorent, provoquant une sténose encore plus importante du canal rachidien. Normalement, les disques amortissent et protègent la colonne vertébrale. Cependant, les disques détériorés ne jouent plus leur rôle d’amortisseur. Par conséquent, la moelle épinière est plus sensible aux lésions causées par des mouvements brusques. Par exemple, un léger traumatisme du cou suite à une chute peut gravement endommager la moelle épinière. Ces changements liés à l’âge peuvent progressivement entraîner une compression médullaire, ce qui provoque un dysfonctionnement de la moelle épinière.

Certaines personnes naissent avec un canal rachidien étroit. Pour ces personnes, la compression due à la spondylose peut causer des problèmes plus graves.

Souvent, les racines nerveuses de la moelle épinière (la partie des nerfs spinaux située près de la moelle épinière, voir le schéma Structure du rachis) sont aussi comprimées.

Causes de la spondylose cervicale Les symptômes de la spondylose cervicale peuvent provenir de la compression médullaire, des racines nerveuses rachidiennes, ou des deux. Si la moelle épinière est comprimée, le premier signe est généralement une altération de la marche. Le mouvement des membres inférieurs peut devenir saccadé (spastique) et la marche instable. La sensation en dessous du cou est réduite. Le cou peut être douloureux et devenir moins souple. En général, les réflexes dans les jambes deviennent exagérés, provoquant parfois des contractions musculaires involontaires (appelées spasmes). Une toux, des éternuements et d’autres mouvements du cou peuvent aggraver les symptômes. Des sensations anormales et/ou une paralysie peuvent se développer dans les mains et les pieds. Les mains sont parfois plus touchées que les jambes et les pieds. En cas de compression sévère, les fonctions vésicales et intestinales peuvent être altérées. Si un léger traumatisme du cou provoque de graves lésions de la moelle épinière, les quatre membres peuvent subitement développer une paralysie. Si les racines nerveuses rachidiennes sont comprimées, le cou est habituellement douloureux, et la douleur se répand souvent au cou, aux épaules ou aux bras. Les muscles de l’un ou des deux bras peuvent devenir faibles et s’atrophier.

Diagnostic de la spondylose cervicale Imagerie par résonance magnétique ou tomodensitométrie Les médecins soupçonnent la spondylose cervicale sur la base des symptômes, en particulier chez les personnes âgées ou chez les personnes atteintes d’arthrose. L’imagerie par résonance magnétique (IRM), la tomodensitométrie (TDM) ou la myélographie par TDM peuvent confirmer le diagnostic. L’IRM fournit bien plus d’informations, car elle montre la moelle épinière et les racines. Elles ne sont pas visibles à la TDM. Cependant, les deux examens montrent l’endroit du rétrécissement du canal rachidien, l’importance de la compression de la moelle épinière et les racines nerveuses rachidiennes qui peuvent être touchées.