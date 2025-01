Dégénérescence combinée subaiguë

La dégénérescence subaiguë combinée commence avec une sensation de faiblesse généralisée. Des fourmillements, des sensations de piqûre et une altération de la sensibilité sont retrouvés au niveau des mains et des pieds. Ces sensations ont tendance à être constantes et à s’aggraver progressivement. Les personnes peuvent perdre la sensibilité vibratoire et le sens de position des membres (proprioception). Les membres deviennent raides, les mouvements maladroits, et la marche difficile. Les réflexes peuvent être diminués, augmentés ou absents.

Dans de rares cas, la vue est réduite.

Les sujets qui souffrent de ce trouble deviennent irritables, apathiques, somnolents, suspicieux et confus. Leurs émotions peuvent changer rapidement et de façon imprévue. Dans de rares cas, la démence se développe.