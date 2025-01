Abcès épidural dans la colonne vertébrale

Imagerie par résonance magnétique (IRM)

Les médecins peuvent suspecter un abcès spinal épidural si les personnes présentent des douleurs dorsales importantes et inexpliquées, en particulier lorsque la colonne vertébrale est sensible au toucher, ou lorsqu’elles ont de la fièvre ou si elles ont récemment contracté une infection ou fait l’objet d’une intervention dentaire.

L’abcès spinal épidural est diagnostiqué par IRM. Si l’IRM n’est pas disponible, une myélographie suivie d’une tomodensitométrie (TDM) peut être réalisée. Des échantillons de sang et, si possible, des échantillons des zones infectées sont prélevés et envoyés au laboratoire pour les mettre en culture afin de pouvoir identifier les bactéries à l’origine de l’abcès. L’analyse de l’échantillon de sang détecte souvent des signes qui suggèrent une infection, tels qu’une augmentation du nombre des globules blancs.