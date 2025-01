La maladie d’Alzheimer est suspectée lorsque les éléments suivants sont présents :

Le diagnostic de démence a été confirmé.

En général, le symptôme le plus évident, particulièrement au début, est l’oubli des événements récents ou l’incapacité à former de nouveaux souvenirs.

La mémoire et les autres fonctions cognitives se sont progressivement détériorées et continuent à se détériorer.

La démence a commencé après l’âge de 40 ans et généralement après l’âge de 65 ans.

Les médecins ont écarté les autres troubles cérébraux (comme une tumeur cérébrale ou un accident vasculaire cérébral) qui pourraient être à l’origine des problèmes.

Certains symptômes peuvent aider les médecins à distinguer la maladie d’Alzheimer des autres démences. Par exemple, les hallucinations visuelles (voir des choses ou des personnes qui ne sont pas présentes) sont plus fréquentes et apparaissent plus tôt dans la démence à corps de Lewy que dans la maladie d’Alzheimer. Par ailleurs, les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ont souvent une apparence plus soignée et plus propre que dans les autres démences.

Les informations provenant des examens supplémentaires aident les médecins à poser le diagnostic de maladie d’Alzheimer et à exclure d’autres types et causes de démence.

L’analyse du liquide céphalorachidien (LCR), prélevé par ponction lombaire, et la tomographie par émission de positons (TEP) peuvent être utilisées pour aider à diagnostiquer la maladie d’Alzheimer. Si l’analyse du LCR détecte un faible niveau de bêta-amyloïde et si la TEP montre des dépôts d’amyloïdes ou de protéine tau dans le cerveau, il est plus probable que le diagnostic soit la maladie d’Alzheimer. Cependant, ces tests ne sont pas couramment disponibles.

Le diagnostic de la maladie d’Alzheimer peut être confirmé uniquement lorsqu’un échantillon de tissu cérébral est prélevé (après le décès lors d’une autopsie) et examiné au microscope. À l’examen histologique, on observe une perte des cellules nerveuses, des dégénérescences neurofibrillaires et des plaques névritiques contenant la protéine bêta-amyloïde dans la plupart des régions du lobe temporal, qui est impliqué dans la mémorisation des informations récentes.