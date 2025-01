Les médecins se renseignent sur les symptômes de la personne et sur ses antécédents médicaux. Le médecin réalise ensuite un examen clinique. La présence d’un membre de la famille est utile car les personnes présentant des difficultés de mémoire peuvent ne pas être capables de décrire précisément leurs symptômes. Ce que les médecins découvrent au cours de l’examen des antécédents médicaux et de l’examen clinique suggère souvent une cause et les tests qu’il peut être nécessaire de réaliser (voir le tableau Certaines causes et caractéristiques de la perte de mémoire).

Les médecins parlent souvent à la personne et aux membres de la famille des personnes séparément, car les membres de la famille ne se sentent pas à l’aise de décrire franchement les symptômes avec la personne les écoutant.

Les médecins posent des questions spécifiques sur la perte de mémoire :

Quels types de choses la personne oublie (par exemple, si la personne oublie des mots ou des noms ou se perd)

Quand les problèmes de mémoire ont-ils commencé

Si la perte de mémoire s’aggrave

De quelle manière la perte de mémoire touche la capacité de la personne à fonctionner au travail et à la maison

Les médecins demandent également si la personne a d’autres symptômes, comme des difficultés à utiliser ou comprendre le langage et des changements dans les habitudes alimentaires ou de sommeil ou bien l’humeur. Ils se renseignent sur toutes les maladies dont la personne a souffert et sur les médicaments, les drogues, les médicaments en vente libre et les compléments alimentaires que la personne prend afin d’identifier les éventuelles causes. Les médecins interrogent également la personne sur d’éventuelles habitudes alimentaires extraordinaires. Les informations sur l’éducation, les emplois et les activités sociales de la personne peuvent aider les médecins à mieux évaluer la fonction cognitive antérieure de la personne et évaluer la gravité du problème. Les médecins demandent si un membre de la famille a eu une démence ou des troubles cognitifs légers précoces.

Pendant l’examen clinique, les médecins évaluent tous les systèmes de l’organisme mais se concentrent sur le système nerveux (examen neurologique), y compris l’évaluation de la fonction cognitive (examen de l’état mental).

Dans l’examen de l’état mental, les médecins demandent à la personne de répondre à des questions ou d’accomplir des tâches spécifiques pour évaluer différents aspects de la fonction cognitive, comme

Orientation dans le temps, l’espace et de la personne : Donner la date du jour, le lieu où elle se trouve et qui elle est.

Attention : Répéter une courte liste de mots.

Concentration : Épeler « monde » à l’envers ou répéter leur numéro de téléphone à l’endroit, puis à l’envers.

Mémoire à court terme : Se souvenir de la courte liste de mots après plusieurs minutes.

Mémoire à long terme : Répondre aux questions sur le passé lointain.

Utilisation du langage : Nommer des objets communs et des parties de l’organisme et lire, écrire et répéter certaines phrases.

Capacité à comprendre les rapports spatiaux : Copier des structures élémentaires et complexes (par ex., en utilisant des cubes de construction) et dessiner un objet, tel qu’une horloge, un cube ou une maison.

Ce test évalue également la pensée abstraite, la compréhension, la capacité à respecter des ordres et résoudre des problèmes mathématiques, la conscience de la maladie, et l’humeur.