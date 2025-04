Trouble du spectre de la neuromyélite optique (TSNO)

Corticoïdes

Plasmaphérèse

Médicaments qui inhibent le système immunitaire

Le trouble du spectre de la neuromyélite optique est incurable. Cependant, les traitements peuvent arrêter les épisodes, contrôler les symptômes, prévenir la récurrence des épisodes et aider à retarder l’invalidité à court terme.

Un corticoïde (comme la méthylprednisolone) et un immunosuppresseur (comme l'azathioprine) sont souvent utilisés pour arrêter et prévenir les épisodes.

Le rituximab ( Le rituximab (anticorps monoclonal utilisé comme immunosuppresseur) peut être utilisé pour réduire le nombre d’anticorps anormaux et contrôler la maladie.

L’éculizumab (un autre anticorps monoclonal) peut parfois être utile. Ce médicament inhibe le complément, qui est un composant du système immunitaire. Les effets secondaires de ce médicament comprennent une méningite à méningocoque potentiellement mortelle, une pneumonie, des infections des voies respiratoires supérieures et des céphalées. Les médecins administrent généralement aux personnes sous éculizumab le vaccin antiméningococcique et les surveillent étroitement.

Le satralizumab et l'inébilizumab (deux anticorps monoclonaux) peuvent être utilisés pour traiter le trouble du spectre de la neuromyélite optique lorsque des anticorps aquaporine-4 sont présents. Les personnes qui prennent ces médicaments sont étroitement surveillées à la recherche d'infections, telles que des infections des voies urinaires et des voies respiratoires.

La plasmaphérèse peut aider les gens qui ne répondent pas aux corticoïdes. La plasmaphérèse consiste à prélever le sang du patient, à en extraire les anticorps anormaux, après quoi le sang est réinjecté.

Le traitement des symptômes est semblable à celui de la sclérose en plaques. Le baclofène ou la tizanidine peuvent permettre de soulager les contractures musculaires.