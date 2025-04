Syndrome de la personne raide

Les muscles deviennent progressivement plus rigides et s’élargissent, en commençant par le tronc et l’abdomen, mais finissent par toucher les muscles de l’ensemble du corps.

Le traitement vise à soulager les symptômes et peut inclure du diazépam (sédatif), du baclofène (relaxant musculaire), des corticoïdes, et parfois du rituximab ou une plasmaphérèse.